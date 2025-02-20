بروتون تكشف موعد طرح أول نسخة من "ساجا" المصنعة في مصر

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القاهرة - (مصراوي):

كشفت مجموعة (عز العرب - السويدي)، وكيل علامة بروتون الماليزية، عن موعد طرح السيارة "ساجا" Saga، المصنعة بمجمع مصانع ESAF بالمنطقة الصناعية في السادس من أكتوبر.

وحددت (عز العرب - السويدي) يوم الأربعاء الموافق 26 من فبراير الجاري، موعدًا لإطلاق الدفعة الأولى من سيارات بروتون ساجا Facelift التي تحمل شعار "صنع في مصر".

ويتوقع خبراء ومراقبون أن تتراجع أسعار بروتون ساجا سيدان العائلية في نسخة CKD المجمعة محليًا بشكل ملحوظ مقارنة بالنسخة المستوردة بالكامل.

تقدم بروتون ساجا الجديدة بمحرك صغير رباعي الاسطوانات سعة 1.3 لتر بقوة 95 حصان، عزم أقصى 120 نيوتن. متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات.

يبلغ الطول الكلي للسيارة 4.200 ملم، وعرضها 1.600 ملم، وارتفاعها الكلي 1.500 ملم، وارتفاع خلوصها الأرضي 171 ملم، ومساحة التخزين الخلفية "الشنطة" 413 لتر مكعب.

يذكر أن عز العرب - السويديـ، دشنت أعمال مجمع سيارات بروتون الماليزية بمصر في شهر نوفمبر الماضي، بحضور السيد أنور إبراهيم رئيس وزراء ماليزيا، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة.

وأعلن الوكيل خلال مؤتمر التدشين أن الاستثمارات التي تم ضخها في مجمع ESAF الذي يقام على مساحة 70 ألف متر مربع، تبلغ نحو 50 مليون دولار (مليارين و460 مليون جنيه مصري) تقريبًا، .

وأوضح مسؤولو ESAF إن الطاقة الإنتاجية للمصنع تبلغ 40 ألف سيارة سنويًا، ويبدأ العمل بسيارات بروتون ساجا كمرحلة أولى، ثم التوسع في إنتاج السيارات الكهربائية والمحركات ومكونات التصنيع.

ويتبع مرحلة التشغيل الأولى مرحلة تشغيل مصنع الدهانات والتي ستكون خلال 15 شهرًا، ثم المرحلة الثالثة المتمثلة في توسعة المصنع الحالي للوصول بالطاقة الإنتاجية إلى 80 ألف سيارة سنويًا بإضافة ثلاثة موديلات جديدة.

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