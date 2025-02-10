ستروين تطلق سيارتها C3 Aircross الجديدة بـ975 ألف جنيه.. صور

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باريس - (د ب أ):

أعلنت شركة ستروين عن إطلاق سيارتها C3 Aircross الجديدة، التي تنتمي إلى فئة SUV المخصصة للمدن، نظير سعر يبدأ من 18 ألف و790 يورو (975 ألف جنيه مصري) تقريبًا.

وأوضحت الشركة الفرنسية أن سيارتها C3 Aircross الجديدة تأتي بطول 4.39 متر، بينما يبلغ طول قاعدة العجلات 2.67 متر، مما يتيح إمكانية التجهيز بصف جلوس ثالث.

وتتراوح سعة صندوق الأمتعة في السيارة خماسية المقاعد بين 460 و1600 لتر.

أنظمة الدفع

وعلى صعيد أنظمة الدفع، تعتمد السيارة C3 Aircross الجديدة على سواعد محرك بنزين بقوة 74 كيلووات/100 حصان أو محرك هجين معتدل بقوة 100 كيلووات/136 حصان.

كما تتوفر نسخة كهربائية بقوة 81 كيلووات/113 حصان، والتي تنطلق بسرعة قصوى تبلغ 142 كلم/س. وتتضافر جهود المحرك الكهربائي مع بطارية سعة 44 كيلووات ساعة، والتي توفر مدى سير يصل إلى 307 كلم.

وفي وقت لاحق ستتوفر بطارية بسعة أكبر مع مدى سير يصل إلى 400 كلم. ويبلغ سعر النسخة الكهربائية 26 ألف و490 يورو (مليون و375 ألف جنيه مصري) تقريبًا.

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