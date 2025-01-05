شيري تيجو 4 برو كيف بدأت في 2024 وأين وصلت في 2025.. تسلسل سعري

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كتب - محمود أمين:

طرحت مجموعة جي بي غبور أوتو، الوكيل المحلي الحصري لعلامة شيري الصينية في مصر، سيارتها "تيجو 4 برو" موديل 2025 في السوق المحلي رسميًا نهاية مايو 2024 الماضي.

وقدمت السيارة وقتها بثلاث فئات من التجهيزات بأسعار رسمية تبدأ من 850.000 جنيه للفئة Comfort الأولى ، والفئة Luxury الثانية 925.000 جنيه، والفئة Turbo الأعلى تجهيزًا 999.000 جنيه.

الزيادة الأولى أغسطس 2024

قيمة الزيادة بأسعار شيري تيجو 4 برو بـ15 ألف جنيه، إذ باتت تبدأ من 865 ألف جنيه للفئة Comfort الأولى، والفئة Luxury الثانية 940 ألفا جنيه، والفئة Turbo الأعلى تجهيزًا مليون و15 ألف جنيه.

الزيادة الثانية سبتمبر 2024

ارتفعت أسعار شيري تيجو 4 برو موديل 2025 الجديدة بقيمة 15 ألف جنيه، وأصبحت تبدأ من 880 ألف جنيه للفئة Comfort الأولى، والفئة Luxury الثانية 955 ألفا جنيه، والفئة Turbo الأعلى تجهيزًا مليون 30 ألف جنيه.

الزيادة الثالثة ديسمبر 2024

أصبحت تيجو 4 برو تبدأ من 895.000 جنيه للفئة الأولى، و970.000 جنيه للفئة الثانية، فيما أصبح سعر الفئة الثالثة الأعلى تجهيزًا مليون و45.000 جنيه.

الزيادة الرابعة يناير 2024

الزيادة الأخيرة رتفعت أسعار تيجو 4 برو موديل 2025 بقيمة 15 ألف جنيه على الفئة الأولى و25 ألف جنيه على الفئتين الأعلى، وأصبحت تبدأ من الفئة الأولى Comfort بسعر 910,000 جنيه، والفئة الثانية Luxury بسعر 995,000 جنيه، والفئة الثالثة Turbo بسعر 1,070,000 جنيه.

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