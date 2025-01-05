جي بي أوتو توضح حقيقة تخفيضات هافال "كاش باك"

كتب- محمود أمين |

أعلنت جي بي أوتو، الوكيل الحصري لسيارات هافال بالسوق المصري، عن عرض "كاش باك" يصل إلى 60 ألف جنيه عند شراء أي من موديلات هافال جوليون برو و هافال H6 برو خلال شهر يناير 2025، جاء ذلك بعد أن كشف الوكيل عن القائمة الرسمية لأسعار العلامة في مصر بداية العام الجاري، ليوضح في بيان رسمي تفاصيل العرض.

يأتي هذا العرض وفقًا للمعلن من الوكيل المحلي لعلامة هافال، تتنوع العروض وفقًا لما يلي:

هافال H6

تصل قيمة الكاش باك على هافال H6 إلي 60,000 جنيه.

تتميز هافال H6 بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 148 حصان، وعزم أقصى للدوران 230 نيوتن/ متر/ متصل بناقل حركة سباعي السرعات أوتوماتيك. وتتوفر بأربع فئات، بأسعار رسمية تبدأ من 1,400,000 جنيه وحتى 1,680,000 جنيه.

هافال جوليون برو

تصل قيمة الكاش باك عند شراء هافال جوليون برو إلى 60,000 جنيه.

تنتمي سيارة هافال جوليون برو إلى فئة السيارات “الكروس أوفر” والمزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي “تيربو” ينتج قوة 148 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 220 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات أوتوماتيك من طراز “DCT”، وتتوفر في فئة واحدة بسعر رسمي 1,480,000 جنيه.

هافال جوليون فيس ليفت

الكاش باك يصل إلى 60,000 جنيه عند شراء سيارة جوليون فيس ليفت

تتميز سيارة جوليون فيس ليفت بمحرك تربو 4 سلندر سعة 1500 سي سي بقوة 148 حصان وعزم أقصى 220 نيوتن مع ناقل حركة ثنائي التعشيق 7 سرعات مدعم عبر نظام تزييت للتبريد Wet Clutches، وتتوفر بأسعار تبدأ من 1,280,000 جنيه وحتى 1,430,000 جنيه.

عرض الكاش باك

وللحصول على عرض الكاش باك، يشترط أن يتم ترخيص وتفعيل الضمان خلال شهر يناير، وطريقة الكاش باك تكون بإسم العميل كما هو مطابق لرخصة السيارة بعد تفعيل الضمان، من أحد معارض جي بي أوتو أو الموزعين المعتمدين لديهم.

كما يجب تسجيل السيارة باسم المشتري، ويتم الحصول على الكاش باك خلال 15 يوم عمل من استيفاء كافة الشروط المطلوبة والعرض سارى للمالك المسجل بالرخصة بعد تفعيل الضمان من خلال خدمة العملاء.