أرخص وأصغر سيارة جديدة في مصر

كتب - محمد جمال:

نجحت محافظة أسوان خلال شهر ديسمبر الماضي، في ترخيص وتشغيل أول مركبة خفيفة على مستوى محافظات الجمهورية، والتي يتم تصنيعها بأحد مصانع وزارة الإنتاج الحربي بالتعاون مع الشركة الدولية للتجارة والتسويق والتوكيلات التجارية "إيتامكو".

وتعد تلك الخطوة بداية فعلية لإحلال السيارات الخفيفة رباعية الإطارات بالمركبات ثلاثية الإطارات "التوك توك" التي تسعى الحكومة المصرية لإخراجها من الشوارع والطرق المصرية خلال سنوات قليلة.

ومع الإعلان عن بدء ترخيص السيارة "كيوت" (بديل التوكتوك) المصنعة محليًا رسميًا، يبحث العديد من المواطنين عبر منصات التواصل الاجتماعي عن أسعار باجاج كيوت في مصر.

ووفقًا لتقارير فإن أسعار السيارة الجديدة والتي من المقرر بحسب الإنتاج الحربي أن يحددها مجموعة جي بي أوتو، لن تتجاوز حاجز الـ200 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات باجاج كيوت التفصيلية:

تتسع باجاج كيوت لعدد (4) أفراد وتتميز بأنها مناسبة للعمل بالأماكن الضيقة ويمكنها أن تقطع مسافة تصل إلى (550) كم بدون إعادة ملء (250 كم بنزين و 300 كم غاز طبيعي).

تعتمد المركبة على محرك رباعي الأشواط - ثنائي الاشتعال سعة 217 سي سي، وتبلغ قدرة المحرك ما يُعادل 13 حصان، وتصل السرعة القصوى للمركبة "كيوت" إلى (70 كم/ ساعة).

ويبلغ طولها (2752) مم وعرضها (1312) مم وارتفاعها (1652) مم وقاعدة عجلاتها (1925) مم وخلوص أرضي (180) مم، وتتميز بقلة تكلفة التشغيل وبها أربع عجلات ما يحقق عنصر أمان أكبر إلى جانب أحزمة أمان للركاب وأقفال أبواب لحماية الأطفال.

يشار إلى أن المركبة حاصلة على شهادة إعتماد "الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة" الخاصة بالتحقق من شروط النوع للمركبات ومطابقة شروط الأمن والسلامة طبقاً للوائح المعتمدة من الدولة وصلاحيتها للسير على الطرق المصرية وكذا شهادة إعتماد مكونات المركبة في ضوء شهادات وتقارير اختبار E-Mark الأوروبية.

اقرأ أيضًا:

كيا تستدعي قرابة 100 ألف سيارة بسبب خلل فني قاتل

أبرز 5 سيارات كهربائية جديدة في 2025

أرخص سيارة هاتشباك أوروبية جديدة بالسوق المصري