أرخص سيارة هاتشباك أوروبية جديدة بالسوق المصري

الأرخص سعرًا.. 5 سيارات كروس أوفر صينية بمصر تبدأ من 795 ألف جنيه

كتب - محمد جمال:

يبحث الكثير من المقبلين على الشراء عن السيارات الجديدة الأرخص سعرًا عن نوعية الطرازات التي تنتمي لفئة الهاتشباك، نظرا لارتفاع مستويات الجودة بالمصانع الأوروبية في التصنيع والخامات.

وتعد ستروين C3 التي تنتمي لفئة الهاتشباك، أرخص سيارة أوروبية هاتشباك في السوق المصري، وهي تقدم بفئتين من التجهيزات خلال شهر يناير 2025 من العام الجاري.

تتاح ستروين C3 الهاتشباك أمام المقبلين على الشراء بفئتين بأسعار رسمية تبدأ من مليون 55 ألف جنيه للفئة الأولى، ومليون 190 ألف جنيه للفئة الثانية الأعلى تجهيزًا.

في التقرير التالي نستعرض أهم مواصفاتها وأحدث أسعارها:

أبعاد ستروين C3

قدمت ستروين C3 الهاتشباك بطول 3.99 متر من ضمنه 2.53 متر لقاعدة العجلات بجانب عرض 1.48 متر وارتفاع 1.49 متر.

منظومة القوة والحركة بستروين C3

انطلقت C3 بمحرك 3 سلندر سعة 1200 سي سي موزعة على 3 أسطوانات بقوة 110 حصان وعزم 205 نيوتن.متر مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات.

الأمان بستروين C3

كما زودت بوسائل أمان قياسية تتضمن ABS وEBD والتحكم الإلكتروني في الثبات ESP ودعم التوازن أثناء صعود المرتفعات فضلا عن تنبيه السائق عند الإرهاق ومراقبة ضغط الإطارات والتعرف على سرعات الطريق مع تنبيه للسائق من الإرهاق ومن مغادرة الحارة المرورية وحساسات ركن خلفية ووسائد هوائية أمامية وجانبية وستائرية.

تجهيزات ستروين C3

اعتمدت فئة ستروين C3 القياسية على جنوط قياس 15 بوصة وجهزت بإضاءة أمامية LED ومرايا جانبية كهربائية وشاشة وسطية قياس 7 بوصة تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو وبلوتوث فضلاً عن تكييف أوتوماتيك ومثبت سرعة وكسوة جلدية لعجلة القيادة وتبطيل تلقائي للمحرك عند التوقف القصير.

بينما تزيد الفئة الثانية بجنوط 16 بوصة ثنائية اللون ومرايا جانبة كهربائية الطي وحساسات للإضاءة والمطر مع كاميرا خلفية وتطعيمات خشبية من الداخل ومفتاح ذكي.

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