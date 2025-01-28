مصر تجني رسميًا أول ثمرة من برنامج AIDP لصناعة السيارات

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بـ725 ألف جنيه.. شيفرولية أوبترا الجديدة كليًا رسميًا في مصر

كتب - أيمن صبري:

كشفت مجموعة المنصور للسيارات، الوكيل المحلي الحصري لعلامة شيفرولية التجارية التابعة لجنرال موتورز الأمريكية في مصر، مساء الاثنين، عن السيارة شيفرولية أوبترا السيدان العائلية الجديدة كليًا.

وتعد شيفرولية أوبترا الجديدة المجمعة بمصانع الشركة بالمدينة الصناعية بالسادس من أكتوبر، أول سيارة مسجلة ضمن برنامج "AIDP" الوطني لتنمية صناعة السيارات.

برنامج "AIDP" الوطني المصري يعد بمثابة سياسة متكاملة لصناعة السيارات والصناعات المغذية، وتسعى مصر من خلاله إلى توطين هذه الصناعة وتوفير منظومة مستقرة تتوافق مع الالتزامات الدولية.

كانت شارون نيشي، العضو المنتدب لشركة جنرال موتورز مصر وشمال أفريقيا، أعلنت عن انضمام "شيفرولية أوبترا" كأول سيارة بالبرنامج الوطني المصري لصناعة السيارات في أغسطس الماضي.

وقالت نيشي على هامش مؤتمر صحفي بحضور الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن الشركة حريصة على تعزيز تواجدها بمصر باعتبارها أحد أهم الأسواق الرئيسية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا.

وأكدت أن الشركة حريصة على العمل مع وزارة الصناعة بهدف تعميق الصناعة وزيادة نسبة المكون المحلي في منتجاتها لتصبح مصر مركز تصديري هام لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأشارت العضو المنتدب لجنرال موتورز إلى أن الشركة تستهدف خلال الفترة المقبلة فرص تصديرية لبعض أنواع السيارات التي تقوم بتصنيعها في مصر إلى أسواق شمال أفريقيا.

وبحسب المعلن من المنصور للسيارات، ستقدم شيفرولية أوبترا الجديدة بفئتين من التجهيزات بأسعار رسمية تبدأ من 724.900 جنيه، وتصل إلى 749.900 جنيه.

تعتمد سيارة شيفرولية الجديدة على سواعد محرك بنزين تنفس طبيعي رباعي السلندرات سعة 1500 سي سي بقوة 98 حصان، ويرتبط بناقل حركة CVT أوتوماتيك.

تأتي أوبترا الجديدة بهيكل طوله 4.490 مم، وعرض 1.695 مم، وارتفاع 1.490 مم، قاعدة العجلات 2.550 مم، الخلوص الأرضي مع أقصى حمولة يبلغ 125 مم، تتسع مساحة الشنطة 475-910 لتر.

تم تزويد "أوبترا" بمجموعة من تجهيزات السلامة المتطورة لضمان حماية الركاب، تشمل، وسائد هواء أمامية، فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD، نظام ثبات إلكتروني ESC، حساسيات ركن خلفية وكاميرا خلفية، نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات TPMS.

تشتمل التجهيزات الخارجية للسيارة على مصابيح ضباب أمامية وخلفية، ومرايا جانبية كهربائية، وإضاءات LED نهارية، وتقف على عجلات مقاس 15 بوصة.

تتميز المقصورة الداخلية للسيارة بالعديد من التجهيزات، أبرزها فرش قماشي، عجلة قيادة متعددة الوظائف، شاشة لمس 8 بوصة تدعم تقنيات Apple CarPlay وAndroid Auto.

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