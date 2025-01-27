تسلا تطرح سيارتها Model Y الجديدة بالأسواق وتعلن أسعارها.. صور

تكساس - (د ب أ):

أعلنت شركة تسلا الأمريكية الرائدة في صناعة وتطوير السيارات الكهربائية، عن إطلاق أيقونتها Model Y الجديدة، التي تنتمي إلى فئة الـSUV الرياضية.

وبحسب المعلن من الشركة الأمريكية، ستطرح Model Y الجديدة في الأسواق بأسعار تبدأ من 61 ألف و630 دولار (ثلاثة ملايين و96 ألف جنيه مصري) تقريبًا.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن سيارتها الكهربائية Model Y الجديدة، التي تأتي بطول 4.79 متر، تخطف الأنظار إليها من خلال أشرطة الإضاءة العريضة أماما وخلفا، والتي تستلهمها من شقيقتها Cybertruck.

تحسين الديناميكا الهوائية

وأشارت تسلا إلى أنها قامت بتحسين الديناميكا الهوائية للجسم، وكذلك الإسبويلر الخلفي والعجلات، مما ساهم في زيادة كفاءة الاستهلاك؛ حيث انخفض معدل استهلاك الطاقة من 16.9 إلى 15.3 كيلووات ساعة/100 كيلومتر.

كما حصلت المقصورة الداخلية للسيارة على بعض التحسينات؛ حيث تمت إعادة تصميم المقاعد الأمامية وتزويدها بتهوية، كما تم تحسين عزل الصوت.

ومازالت المقصورة الداخلية تحتفظ بذراع إشارات تغيير الاتجاه الكلاسيكي، بينما تم تجهيز الجزء الخلفي من المقصورة بشاشة قياس 8 بوصات للتحكم في المناخ والترفيه، فضلا عن إمكانية تعديل المقاعد الخلفية وطيها كهربائيا.

وعلى صعيد الدفع، تعتمد السيارتها Model Y الجديدة في نسخة الدفع الرباعي Launch على سواعد محركين كهربائيين.

وتتسارع السيارة من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في غضون 4.3 ثانية، في حين تقف سرعتها القصوى على أعتاب 201 كلم/س. أما مدى السير الكهربائي فيصل إلى 568 كلم وفقا لمعيار WLTP.

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