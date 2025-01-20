سيارات اختفت عالميًا وما تزال تسير في شوارع مصر.. شاهدها

كتب - محمود أمين:

رغم أن العديد من السيارات التي ظهرت في الخمسينات والستينات وحتى السبعينات قد اختفت من الأسواق العالمية، فإن بعضها لم يزل موجودًا في شوارع مصر.

ومن بين هذه السيارات طرازات أوروبية وأخرى مجمعة في مصر، ويرجع السر في استمرار تواجدها غالبًا إلى الحرص على صيانتها بشكل مستمر. ولا تزال تُستخدم في العديد من الأماكن.

ويسلط التقرير التالي الضوء على أبرز السيارات القديمة التي لا تزال متاحة في شوارع مصر:

بيجو 504

تم إنتاج بيجو 504 بين عامي 1968 و1983، وكانت واحدة من أشهر سيارات بيجو على الإطلاق. اختفت من العديد من الأسواق بعد توقف إنتاجها.

لكنها لا تزال تسير في شوارع مصر نظراً لشعبيتها الكبيرة كونها واحدة من أكثر السيارات شهرة محليا خلال فترة انتاجها، تتميز هذه السيارة بالمتانة والقدرة على التحمل، وهي لا تزال تُستخدم بشكل كبير في المناطق الريفية والمناطق ذات التضاريس الصعبة، حيث يفضلها العديد من السائقين المصريين بفضل قوتها.

رينو 12

تم إنتاج رينو 12 بين عامي 1969 و1980، وكانت واحدة من أنجح السيارات الأوروبية في السبعينات. بعد توقف إنتاجها في الأسواق العالمية، اختفت تمامًا في معظم البلاد.

لكن في مصر تعتبر رينو 12 من السيارات التي ما زالت موجودة على الطرق المصرية حتى اليوم. هذه السيارة كانت تحظى بشعبية كبيرة بسبب تصميمها وقتها ودرجة التشابة بينها وبين سيارة بيجو 508، وتتميز بسهولة صيانتها، ولا تزال تُستخدم في العديد من المناطق، خصوصًا في المدن الصغيرة والقرى.

فولكس فاجن بيتل

تم إنتاج فولكس فاجن بيتل من 1938 حتى 2003، ولكنها اختفت بنسختها القديمة تدريجيًا في معظم الأسواق العالمية بعد إطلاق الأجيال الجديدة من سيارات فولكس فاجن.

لكن في مصر لا تزال فولكس فاجن بيتل القديمة، التي تعرف بـ "الخنفساء"، واحدة من أكثر السيارات شهرة في شوارع مصر. على الرغم من توقف تصنيعها منذ سنوات طويلة، إلا أن العديد من النسخ القديمة ما زالت تسير في الشوارع المصرية.

ترامكو

ترامكو هي سيارات ميني باص محلية كانت تستخدم في مصر بشكل واسع في السبعينات والثمانينات. تم إنتاجها محليًا في مصانع "ترامكو" وهي إحدى شركات الصناعات المصرية.

على الرغم من أن هذه السيارة تم إنتاجها منذ زمن بعيد إلا أنها ما زالت تستخدم بشكل رئيسي في مصر في خطوط النقل الصغيرة، خصوصًا في بعض المناطق الشعبية والريفية، حيث يتم استخدامها كوسيلة نقل جماعي. تحظى هذه السيارات بشعبية كبيرة لكونها اقتصادية وذات قدرة على استيعاب عدد كبير من الركاب.

فيات 128

تم إنتاج فيات 128 بين عامي 1969 و1985، وكان لها تأثير كبير على أسواق السيارات الأوروبية والعالمية، وانتهي عصرها ليحل محلها سيارات مجهزة بتكنولوجيا أكبر.

في مصر تعد فيات 128 واحدة من أكثر السيارات شهرة، حيث كانت تُستخدم بشكل واسع في السبعينات والثمانينات. لا تزال السيارة موجودة في العديد من المناطق المصرية وتستمر في العمل بفضل صيانتها المستمرة وتوافر قطع الغيار حتى اليوم.

اقرأ أيضًا:

السيارة التي تخشاها أمريكا.. كم يبلغ سعرها بمصر في 2025

قصة كرة صغيرة تسببت في خسارة مالك تسلا 768 مليون دولار في يوم واحد

بالصور.. لادا تطرح نيفا سبورت الجديدة كليًا في الأسواق

بعد ظهورها في مصر.. مواصفات وأسعار تسلا سايبر تراك 2024

"أحمس".. بيراميدز تطرح إطار "الملاكي" لكن ليس للسوق المصري

بـ625 ألف جنيه.. نيسان تطلق سيارة كهربائية متناهية الصغر - صور وفيديو

حقيقة إطلاق مبادرة حكومية لإحلال التوكتوك بسيارات باجاج كيوت في 2025