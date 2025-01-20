أسعار أبرز "موتوسيكلات" و "سكوتر" اقتصادية في مصر 2025

قبل الشراء.. تعرف على أسعار شيري تيجو 8 سباعية المقاعد المجمعه محليًا

سيارات اختفت عالميًا وما تزال تسير في شوارع مصر.. شاهدها

القاهرة - (مصراوي):

تعد الدراجات النارية والكهربائية فى الوقت الحالي، واحدة من الخيارات الأبرز للكثير من الباحثين عن وسيلة تنقل خاصة بسعر اقتصادي، في ظل الارتفاع غير المسبوق للسيارات.

ويتوفر في السوق المصري العشرات من الـ"موتوسيكلات" والـ"سكوتر" الصغيرة المستوردة والمصنعة محليًا بأسعار تبدأ من 56.000 جنيه ولا تتجاوز 70.000 جنيه.

ويمكن من خلال الآتي التعرف على أنواع الدراجات ومواصفاتها الميكانيكية وأسعار كل منها:

سكوتر SYM

يتوفر سكوتر SYM أوربت II موديل 2023 المستورد من تايوان بسعر رسمي 68.900 جنيه.

يعتمد SYM على محرك سعة 150 سي سي بقوة 10.3 حصان السرعة القصوة 120 كم/س.

يعمل السكوتر بناقل حركة أوتوماتيك ونظام تبريد هواء للمحرك، ويستهلك في المتوسط 3.5 لتر لكل 100 كم.

باجاج بوكسر

يقدم موتوسيكل باجاج بوكسر إكس 150 M/T موديل 2024 المصنع في مصر بسعر رسمي 62.000 جنيه.

يعمل إكس 150 M/T بمحرك 150cc بقوة 12 حصان وناقل حركة يدوي من 5 سرعات وتبريد هواء؛ وخزان وقود سعة 11 لترًا.

حوا مارينو كلاسيك

يتوفر سكوتر حوا مارينو كلاسيك 150 M/T موديل 2024 القادم إلى مصر من الصين بسعر رسمي 61.000 جنيه.

يعمل سكوتر حوا بمحرك سعة 150cc بقوة 9 حصان وناقل حركة أوتوماتيك، ونظام تبريد هواء للمحرك، وسرعة قصوى تصل 90 كم/س.

بينيلي VLR

يتاح في سوق الدراجات النارية بمصر موتوسيكل بينيلي VLR 150 M/T موديل 2024 المصنع محليًا بسعر رسمي 56.000 جنيه.

يأتي موتوسيكل بينيلي بمحرك سعة 150cc بقوة 11 حصان ميكانيكي ويرتبط بناقل حركة يدوي من 5 سرعات.

جلايد G1

جلايد G1 هو سكوتر كهربائي صيني يعمل بمحرك طاقة 800 واط، وسرعته القصوى 45 كم/س.

يأتي سكوتر جلايد ببطارية ليثيوم محمولة 60 فولت/20 أمبير ساعة، ومدى السير 55 كم قبل الحاجة للشحن، ويتم شحنها خلال 4 ساعات

يبلغ سعر سكوتر جلايد G1 في السوق المصري بمتوسط سعري يبلغ 68.000 جنيه.

اقرأ أيضًا:

قصة كرة صغيرة تسببت في خسارة مالك تسلا 768 مليون دولار في يوم واحد

بالصور.. لادا تطرح نيفا سبورت الجديدة كليًا في الأسواق

بعد ظهورها في مصر.. مواصفات وأسعار تسلا سايبر تراك 2024

"أحمس".. بيراميدز تطرح إطار "الملاكي" لكن ليس للسوق المصري

بـ625 ألف جنيه.. نيسان تطلق سيارة كهربائية متناهية الصغر - صور وفيديو

حقيقة إطلاق مبادرة حكومية لإحلال التوكتوك بسيارات باجاج كيوت في 2025

السيارة التي تخشاها أمريكا.. كم يبلغ سعرها بمصر في 2025