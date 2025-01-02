هيونداي تدرس دخول سوق الـ"توك توك" الكهربائي في هذه الدولة

نيودلهي - (د ب أ):

تستهدف شركة هيونداي موتور - الهند الفرع الهندي لمجموعة هيونداي موتور الكورية الجنوبية الدخول إلى سوق المركبات الكهربائية ذات الثلاث عجلات سريعة النمو في الهند مع تسريع التحول نحو المركبات صفر انبعاثات كربونية.

وأشارت مصادر مطلعة إلى احتمال دخول هيونداي موتور-الهند في شراكة مع شركة محلية تعمل في إنتاج المركبات ثلاثية العجلات، والمركبات رباعية العجلات في حين تجري محادثات مع شركة تي.في.إس موتور.

ورغم أنه لم يتم الكشف عن الخطوط العريضة الدقيقة للشراكة، فمن المتوقع أن تتشارك هيونداي هيكل المركبة الصغيرة المنتظرة مع شركة صناعة السيارات الموجودة في جنوب الهند، بنفس طريقة الشراكة بين الشركة الهندية وشركة صناعة السيارات الدراجات النارية الفارهة الألمانية بي.إم.دبليو في تصنيع الدراجات النارية التي تحمل العلامة التجارية للشركة الألمانية.

وتخطط هيونداي لعرض النماذج الاختبارية لمركباتها الصغيرة المستخدمة في خدمات التوصيل النهائي أو ما يعرف باسم "توصيل الميل الأخير" في معرض بهارات للنقل بالهند.

وفي الوقت نفسه، تتطلع شركة تي.في.إس إلى الدخول قطاع وسائل النقل الكهربائية، ولديها خطط لإطلاق مركبتها الكهربائية ذات الثلاث عجلات المستخدمة في خدمات التوصيل النهائي في عام 2025.

قد يوفر دخول مركبات التوصيل النهائي أيضًا نقطة انطلاق لشركة هيونداي لتقديم منصتها القائمة على التطبيقات ومنها شوكل لخدمات النقل الذكي في السوق الهندية. في مارس 2021، أطلقت مجموعة هيونداي موتور خدمة "شوكل" للنقل الذكي التي تم تطويرها بواسطة مختبر أبحاث الذكاء الاصطناعي التابع للشركة الكورية الجنوبية.

وبدأت الشركة تشغيل الخدمة في مدينة سيجونج بكوريا الجنوبية كمنصة تنقل متكاملة تعالج تحديات النقل المحلية من خلال تقديم مسارات مرنة بناءً على الطلب في الوقت الفعلي. يجمع اسم "شوكل" بين كلمتي "شاتل" وسايكل" الإنجليزيتين في إشارة إلى تقديمها لخدمات دوارة داخل مناطق محددة.

وتسعى هيونداي من خلال شوكل إلى المشاركة في قطاع المركبات ذات الثلاث عجلات الكهربائية سريع النمو بالهند .

يذكر أن ماهيندرا أند ماهيندرا تستحوذ على حوالي 40% من سوق المركبات الكهربائية ذات الثلاث عجلات بالهند. في حين تحقق منافستها باجاج أوتو نموا سريعا في هذه السوق. كما نجحت شركات ناشئة مثل ألتيجرين وإيولر في إيجاد موطئ قدم لها بالسوق.

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