قبل البدء.. بيراميدز تعلن وقف إنتاج إطارات السيارات: خارج عن إرادتنا

كتب - أيمن صبري:

أعلنت شركة بيراميدز المصرية لتصنيع الإطارات والمطاط، عن وقف إنتاج الإطارات الخاصة بسيارات الركوب "الملاكي" والتي كان مقررًا طرحها بالأسواق مطلع العام المقبل.

وكشفت بيراميدز عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن قرار وقف إنتاج إطارات "الملاكي" خارج عن إرادتها قائلة: "نعتذر لعملائنا الكرام تم التوقف عن إنتاج إطارات السيارات لأسباب خارجه عن إرادة المصنع".

وتواصل "مصراوي" مع أحد المسئولين بمصنع بيراميدز للوقوف على أسباب وقف إنتاج إطارات الملاكي، إلا أنه فضل عدم التعليق.

يذكر أن بيراميدز أعلنت في سبتمبر الماضي عن تفاصيل أول إطار مخصص للسيارات الملاكي والذي أطلق عليه اسم "أحمس" بقياس FG75 195/65R15.

وكان مصدر مسؤول بالشركة أكد في تصريحات سابقة لـ"مصراوي" أن الإطارات الملاكي كانت تخضع خلال الأشهر الماضية للاستخدام التجريبي تمهيدًا للحصول على شهادة E-Mark قبل طرحها رسميًا بالأسواق.

وقبل الإعلان عن وقف الإنتاج، أكد المهندس إبراهيم جودة، رئيس مجلس إدارة بيراميدز للإطارات، أن الشركة تنتج إطارات السيارات الملاكي بالقياسات الأكثر انتشارًا بمصر، وذلك بعدد 100 إطار يوميًا بشكل تجريبي، على أن يتم زيادة الإنتاج لاحقًا إلى 5000 إطار يوميًا.

يشار إلى أن بيراميدز تنتج وفقًا لرئيس مجلس إدارتها 12 ألف إطار صب للمعدات سنويًا، و10 آلاف يوميًا لإطارات الموتوسيكل، و18 ألف قطعة بالون هواء داخلي يوميًا، و5 آلاف قطعة غيار يوميًا، بالإضافة إلى إنتاج خام المطاط بقدرة 30 طن يوميًا.

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