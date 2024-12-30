بـ250 ألف جنيه| حقيقة تقديم السيارة "تاتا نانو" الهندية الجديدة بالأسواق

القاهرة - (مصراوي):

انتشرت في الأيام القليلة الماضية، أنباء عن استعداد شركة تاتا موتورز الهندية، المتخصصة في صناعة وتطوير السيارات، لطرح نسخة جديدة من سيارتها "نانو" المدمجة الصغيرة في الأسواق الهندية وعدد من أسواق العالم.

وكشفت الأنباء المنتشرة بعدد من مواقع أخبار السيارات وتتناقلها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أن تاتا نانو الجديدة ستقدم في مطلع عام 2025 بنسختين الأولى بنزين بمحرك سعة 626 سي سي وأخرى كهربائية بالكامل سعة 17.1 كيلوات، بأسعار تبدأ من 420 ألف روبية (250 ألف جنيه مصري) تقريبًا.

لكن بالبحث والتدقيق في هذه الأنباء، وبالاطلاع على الموقع الرسمي للشركة الهندية، تبين أن تاتا لم تعلن عن تقديم أي نسخة جديدة من سيارة المدن نانو الصغيرة سواء بإصدار كهربائي بالكامل أو إصدار بنزين.

كما تبين أن غالبية مقاطع الفيديو التي انتشرت بقوة عن السيارة الجديدة خلال الأسابيع الماضية ويؤكد ناشروها أنها أحدث لقطات لسيارة تاتا الجديدة، تبين أنها مقاطع قديمة يعود تاريخ نشرها الأول إلى شهر أغسطس من عام 2023.

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