بالصور.. جينيسيس تطلق سيارتها GV60 الفاخرة الجديدة بالأسواق

تعرف على أكثر سيارات فولكس فاجن الكهربائية ترخيصًا بمصر

سول - (د ب أ):

أطلقت شركة جينيسيس التابعة لهيونداي الكورية الجنوبية، سيارتها الكهربائية GV60 الفاخرة، التي تنتمي إلى فئة الكروس أوفر.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن سيارتها الكهربائية GV60 الجديدة تأتي بطول حوالي 4.25 متر وعرض 1.89 متر وارتفاع 1.58 متر.

وتوفر السيارة، التي يبلغ وزنها الفارغ 1.975 كجم، مقاعد لخمسة أشخاص، فضلا عن 432 لترا للأمتعة، ومساحة تخزين في المقدمة لما يصل إلى 53 لترًا.

وتتميز السيارة الجديدة من خلال الملامح التصميمية الجذابة على المقدمة والشبكة الأمامية، بالإضافة إلى ذلك، تعمل المصابيح الأمامية الآن بتقنية العدسات الدقيقة (Micro Lens Array/MLA).

وعلى صعيد الدفع، تتوفر السيارة بقوة 168 كيلووات/922 حصان أو بقوة 234 كيلووات/183 حصان. أما الموديل الأقوى فيزأر بقوة 360 كيلووات/490 حصان.

ومع ما يصل إلى 700 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى تتسارع السيارة من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 4.0 ثانية، فضلا عن الوصول إلى السرعة القصوى 235 كلم/س. وفي أحسن الأحوال يصل مدى السير الكهربائي إلى 517 كلم.

وتتمتع المقصورة الداخلية بشاشة ممتدة في قمرة القيادة قياس 27 بوصة، مع مرايا رقمية ومستشعر بصمة يمكن استخدامه لتخصيص السيارة.

كما حصلت السيارة على مقود جديد وتحديثات على نظام الملتيميديا مع تصميم خاص للكونسول الأوسط مع ما يشبه الكرة البلورية، ووظائف التعرف على الوجه للوصول بدون مفتاح.

وتزخر السيارة أيضا بالعديد من الأنظمة المساعدة مثل ممتص الصدمات المتوائم ونظام عزل الضوضاء النشط، فضلا عن المقاعد الرياضية المريحة.

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