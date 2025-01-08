رسوم استخراج رخصة القيادة "أول مرة" في 2025

كتب - محمد جمال:

يتساءل الكثير من المواطنين عن رسوم وشروط استخراج رخصة قيادة السيارة للمرة الأولى، حيث تعد رخصة القيادة من المتطلبات الأساسية لأي سائق في مصر للقيادة بشكل قانوني.

ويتطلب استخراج رخصة قيادة صالحة لمدة 10 سنوات سداد الرسوم المفروضة وفق اللوائح المنظمة والتي تأتي بإجمالي 1.140 جنيه، ويتم تقسيمها كالآتي:

رسوم استخراج رخصة قيادة للمرة الأولى:

- قيمة الضريبة والتأمين الإجباري تقدر بـ 615 جنيهًا.

- رسوم الكشف الطبي وإجراء تحاليل الدم التي تصل إلى 285 جنيهًا.

- رسم نموذح 256 لطلب الرخصة ويقدر بـ45 جنيه.

- رسم نموذج اختبار إشارات ويقدر بـ 10 جنيهات.

- ملف وحافظة لرخصة القيادة وتقدر 65 جنيها.

- طابع شرطة يقدر بـ15 جنيها.

- استمارة بيانات وسعرها 105 جنيهات.

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