مع تصنيعها محليًا.. هل تصبح هذه السيارة أرخص سيدان بمصر؟ خبراء يتوقعون

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كتب - محمد جمال:

قال أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات المصرية، إن الطرازات التي يتوقع أن تنضم إلى قائمة التصنيع المحلي خلال عام 2025 الجاري لن تتراجع أسعارها بصورة كبيرة مثلما يتوقع البعض.

وأوضح أبو المجد في تصريح لـ"مصراوي" أن السيارات المجمعة بمصر تعتمد بصورة أساسية على مكونات إنتاج مستوردة من الخارج ويتم دفع رسوم جمركية لها، ما يجعل سعر الدولار متحكم بشكل كبير في أسعار بيع المجمع محليًا.

وأوضح أن أزمة الاستيراد الحالية تؤثر بصورة كبيرة على أسعار السيارات المجمعة محليًا الموجودة حاليًا والتي ستنضم قريبًا، داعيًا "بضرور التدخل لإنهاء هذه الأزمة بشكل عاجل".

وعن توقعاته لأسعار السيارة بروتون ساجا التي ينتظر أن تطرح رسميًا بنسختها المحلية خلال أسابيع، قال أبو المجد إن ساجا المجمعة محليًا ستنخفض عن المستوردة بنسبة 10% فقط وسعرها وقت الطرح لن يقل عن 700 ألف جنيه.

وفي السياق ذاته أكد منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، بأن السيارات المجمعة محليًا قد تكون بارقة لتحسين مبيعات السيارات بمصر خلال العام 2025 والسنوات القادمة.

وقال زيتون إنه على الرغم من ارتفاع سعر بروتون ساجا المستوردة بالسوق المصري وتجاوز سعرها حاجز الـ700 ألف جنيه، إلا أنه يتوقع أن يتراوح سعرها بين 650 إلى 670 ألف جنيه عند تقديم النسخة المجمعة محليًا.

كانت شركة بروتون الماليزية المتخصصة في صناعة وتطوير السيارات، أعلنت عن بدء عمليات التجميع المحلي (CKD) للسيارة ساجا في مصر، وتتواجد علامة بروتون في سوق السيارات المصري مع شريكها مجموعة عز العرب للسيارات منذ عام 2004.

وفي نوفمبر الماضي دشنت عز العرب السويدي مجمع "ESAF" لصناعة سيارات بروتون في مصر، والذي تقدر طاقته الإنتاجية القصوى 40 ألف سيارة.

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مصادر: الإفراج عن سيارات ذوي الاحتياجات المتكدسة بالموانئ خلال أيام

في القانون.. 50 قرشًا قيمة استخراج رخصة قيادة عربة كارو في 2025