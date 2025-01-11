بعد انفراجة أزمة سيارات ذوي الهمم بالموانئ.. ما شروط الاستيراد؟

كتب - محمد جمال:

أكدت مصادر مسؤولة بمصلحة الجمارك، عن اتجاه مجلس الوزراء ممثلًا في وزارة المالية، للإعلان عن ضوابط جديدة للإفراج عن سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة المحتجزة بالمرافئ الجمركية.

وقالت المصادر لموقع "مصراوي" إن الوزارة ستتيح لذوي الهمم المستوفين لاشتراطات الاستيراد 30 يومًا لإنهاء إجراءات الإفراج عن سياراتهم المتواجدة بالمرافئ الجمركية.

وبحسب الاشتراطات المتوقع الكشف عنها خلال أيام، يجب أن يكون لدى المستوردين للسيارات من ذوي الهمم ملاءة مالية أو لأحد ذويهم من الدرجة الأولى، وأن يتم سداد كامل أو جزء من قيمة السيارة من خلال حساب بنكي مسجل باسم المستورد وقت الاستيراد.

ويجب على الشخص المستفيد من "ذوي الهمم" الالتزام بعدة شروط أساسية لضمان تطبيق الإعفاء؛ وفيما يلي بعض الشروط:

- حصول الشخص المُتقدم على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المُختصة بالتضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالصحة.

- ورود تقرير طبي من المجالس الطبية المُتخصصة أو المجلس الطبي المُختص الذي تحدده الوزارة المختصة بالصحة، يتضمن البيانات الخاصة بالشخص ذي الإعاقة، ويُحدد مدى قدرته على القيادة بنفسه أو من خلال شخص آخر.

- ورود السيارة أو وسيلة النقل الفردية من الخارج مُباشرة برسم الشخص ذي الإعاقة، دون أن يشمل ذلك السيارات الموجودة بالمناطق الحرة.

- ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة 1200 سي سي بالنسبة للسيارات ذات مُحرك بنزين أو سولار أو هجين؛ وألا تكون من السيارات ذات المحرك التربو، وألا تتجاوز القدرة بالنسبة للسيارات ذات المحرك الكهربائي 200 كيلو وات.

- تقديم إقرار من طالب الإعفاء يُفيد عدم سابقة تمتعه بإعفاء جمركي عن سيارة أو وسيلة نقل فردية خلال السنوات الخمس السابقة على طلب الاعفاء، مع عدم الجمع بين الإعفاء المشار إليه وأية إعفاءات مُقررة بموجب قوانين أخرى.

- أن يكون لدى طالب الاعفاء أو أحد أقاربه من الدرجة الأولي حساب بنكي مفتوح لدى بنك ناصر الاجتماعي أو أحد البنوك المُعتمدة من البنك المركزي قبل تقديم طلب الاعفاء بعام على الأقل، ومُودع بهذا الحساب مبلغ لا يقل عن ثمن السيارة عند التمتع بالإعفاء.

- عدم قبول تحرير توكيلات لإدارة السيارة أو وسيلة النقل الفردية المُرخصة باسم الشخص ذي الإعاقة بالشهر العقاري.

تحديد سنة الصنع للسيارات التي يتم استيرادها للأشخاص ذوى الإعاقة لتكون بحد أقصى 3 سنوات بما فيها سنة الصنع، مع تطبيق احكام قانون الجمارك في حالة ضبط السيارة، وتبين أن مالكها من ذوي الإعاقة قد قام ببيعها أو تسليمها لغير مستحقي قيادتها.

اقرأ أيضًا..

سيارة SUV فرنسية موديل 2020 لا تتجاوز 850 ألف جنيه

نيسان الأكثر ترخيصاً للملاكي في مصر خلال ديسمبر و شفروليه تتصدر النقل

أرخص سيارة أوروبية "أتوماتيك" جديدة بمصر