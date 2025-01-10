نيسان الأكثر ترخيصاً للملاكي في مصر خلال ديسمبر و شفروليه تتصدر النقل

كتب. محمود أمين |

أعلنت مؤسسة الأهرام البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات عن شهر ديسمبر 2024 فى تقريرها عن عدد المركبات التى تم التأمين الاجبارى عليها وتم ترخيصها "زيرو" 41665 مركبة كما أكد التقرير أن إجمالي المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية 2200 مركبة موديل 2021 و3259 مركبة موديل 2022و3243مركبة موديل2023 و9418 مركبة موديل 2024 و23545 مركبه موديل 2025.

وبحسب التقرير الأخير لمجمعة الـامين الإجباري إحتلت نيسان المركز الأول في سيارات الملاكي 1752 سيارة وفي المركز الثاني شيرى 1607 سيارة وفي المركز الثالث

هيونداى 1557 سيارة المركز الرابع إم جى 1520 سيارة وفي المركز الخامس مرسيدس 903سيارة وفى المركز السادس تويوتا 756 وفى المركز السابع كيا 729 وفى المركز الثامن بى ام دبليو 622 وفى المركز التاسع سكودا 547 وفى المركز العاشر جيتور 465

أما في قطاع النقل، تأتي في المقدمة شفروليه 1289 سيارة وفي المركز الثاني إيسوزو 137 سيارة وفي المركز الثالث ميتسوبيشى 93 سيارة وفي المركز الرابع جى ام سى 84 سيارة .

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مصادر: الإفراج عن سيارات ذوي الاحتياجات المتكدسة بالموانئ خلال أيام

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