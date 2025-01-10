سيارة SUV فرنسية موديل 2020 لا تتجاوز 850 ألف جنيه

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كتب - محمد جمال:

تعد رينو داستر واحدة من السيارات التي لاقت نجاحا كبيرا بالشارع المصري خلال السنوات الماضي، بينما لا تزال السيارة الفرنسية تقدم بأسعار جيدة بمواقع بيع المستعملة وسط جنون الأسعار الحالي.

تباع داستر 2020 الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات عبر مواقع البيع على الإنترنت بمتوسط سعري 840 ألف جنيه، وتتحكم الحالة الفنية وعداد الكيلو متر والتجهيزات في سعر السيارة النهائي.

ونستعرض من خلال التقرير التالي المواصفات التفصيلية لرينو داستر بالسوق المصري خلال الشهر الجاري:

محرك وأداء رينو داستر

تقدم رينو مصر سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات داستر بمحرك مكون من 4 سلندر سعة 1600 سى سى مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 6 نقلات. بقوة 115 حصان، وعزم أقصى 156 نيوتن متر عند 4000 لفة بالدقيقة. تتسارع داستر من الثبات إلى 100 كم/س خلال 11.9 ثانية، ويبلغ متوسط استهلاك الوقود 6.6 لتر لكل 100 كم، تصل لسرعة قصوى 172 كم/س.

مساحات وأبعاد رينو داستر

تأتي سيارة رينو بطول 4341 مم، عرض 1804 مم، أما ارتفاع السيارة عن الأرض يصل لـ 1693 مم، قاعدة عجلات بطول 2674 مم، مساحة تخزينها الخلفية تصل لـ 445 لتر.

وسائل السلامة والأمان لرينو داستر

وسائل الأمان بداستر تشمل، نظام الفرامل ABS، خاصية التحكم في ثبات السيارة عبر نظام ESP، توزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD، بالإضافة إلى أربغ وسائد وستائر هوائية.

تجهيزات وكماليات رينو داستر

مقصورة داستر مجهزة بشاشة تعمل باللمس تدعن توصيل الهواتف الذكية عبر تطبيقات أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، توصيل الهواتف الذكية عبر البلوتوث، عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، تكييف هواء أوتوماتيكي.

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