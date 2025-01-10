أرخص سيارة أوروبية "أتوماتيك" جديدة بمصر

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كتب - محمد جمال:

أعلنت الشركة المصرية العالمية للسيارات "EIM" الوكيل المحلي الحصري لعلامة رينو التجارية في مصر، استقرار أسعار أرخص طرازاتها "تاليانت" والمصنفة بأرخص سيارة أوروبية أتوماتيك بالسوق المصري خلال يناير 2025 الجاري.

تقدم رينو تاليانت الجديدة بفئتين من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من 799 ألف جنيه للفئة الأولى فيجن، والفئة الثانية 899 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات رينو تاليانت التفصيلية بمصر:

زودت رینو تالیانت بمحرك تربو سعة 1.0 لتر یولد قوة 100 حصان وعزم دوران يبلغ 140 نیوتن متر متصل بناقل حركة أوتوماتيكيCVT .

يبلغ طول تالیانت السيدان 4396 مم، مع عرض 1848 مم، وارتفاع 1501 مم، قاعدة عجلات بطول 2649 مم.

تتوفر رينو تالیانت في مصر بتجهيزات أمان، تشمل 4 وسائد هوائية، برنامج الثبات الإلكتروني للسيارةESP ، نظام مانع انغلاق الفراملABS ، برنامج توزيع قوة الفرامل الإلكترونيEBD ، برنامج المساعدة على المرتفعات، حساسات ركن أمامية وخلفية، مع نظام قياس ضغط الإطارات.

تأتي تالیانت بإضاءة نهارية LED تعمل عند تشغيل المحرك مع كشافات ضباب أمامية وخلفية، نظام دخول السيارة ونظام تشغيل المحرك بدون مفتاح -كارت رینو الذكي، تكييف هواء اوتوماتيكي، مثبت سرعة، حساسات ضوء ومطر، عجلة قيادة من الجلد متعددة الوظائف، شاشة عدادات قياس 4.2 بوصة، شاشة قياس 8 بوصة تعمل باللمس، مع تدعيم أنظمة هواتف أبل وأندرويد.

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