بـ3 ملايين جنيه.. سكودا تقدم كودياك RS الجديدة بالأسواق (صور)

ملادا بوليسلاف - (د ب أ):

أعلنت شركة سكودا التشيكية المتخصصة في صناعة وتطوير السيارات، عن إطلاق أيقونتها Kodiaq RS الجديدة، التي تنتمي إلى فئة موديلات SUV الرياضية متعددة الاستخدامات.

وبحسب المعلن من الشركة التشيكية ستطرح السيارة في دول الاتحاد الأوروبي بأسعار تبدأ من 57 ألف و900 يورو (ثلاثة ملايين جنيه مصري) تقريبًا.

وأوضحت الشركة التشيكية أن السيارة Kodiaq RS الجديدة تعتمد على سواعد محرك بنزين رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر ويزأر بقوة 195 كيلووات/265 حصان، بينما يبلغ عزم الدوران الأقصى 400 نيوتن متر.

وبفضل هذه القوة الكبيرة تتسارع السيارة رباعية الدفع في أحسن الحالات من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 6.3 ثانية، في حين تصل السرعة القصوى إلى 231 كلم/س.

ملامح جذابة

وتتميز السيارة الجديدة من خلال الملامح التصميمية الجذابة على المقدمة، خاصة شبكة المبرد، مع الكشافات العاملة بتقنية Matrix-LED، والعجلات المصنوعة من معدن خفيف قياس 20 بوصة بتصميم ثنائي اللون، بالإضافة إلى مخارج مجموعة العادم المزدوجة وبرنامج طلاء من 8 ألوان، 7 منها ألوان معدنية.

وبشكل قياسي تأتي السيارة الرياضية بمقاعد رياضية بضبط كهربائي، مع أغطية من القماش والجلد الاصطناعي وخيوط حياكة باللون الأحمر وسقف وألواح أبواب باللون الأسود. كما تتوفر للسيارة حليات بمظهر الكربون الرياضي.

كما حصلت السيارة سباعية المقاعد على العديد من التجهيزات الحديثة مثل ممتص الصدمات القابل للضبط ونظام صوتي فائق وزجاج خاص للنوافذ، بالإضافة إلى خاصية التهوية للمقاعد الأمامية. ويستند نظام الملتيميديا على شاشة قياس 13 بوصة، كما توفر السيارة قمرة رقمية قياس 10 بوصة.

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