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تويوتا ورينو ونيسان.. سيارات مستعملة للبيع بالمزاد العلني (تفاصيل)

12:30 م الثلاثاء 03 ديسمبر 2024

أرشيفية

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القاهرة - (مصراوي):

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، عن موعد وتفاصيل جلسة مزاد علني كبير لبيع "لوطات" سيارات ركوب (ملاكي) مستعملة، من مهمل ومصادر ومتروك جمرك سفاجا البحري.

ووفقًا للمعلن من الإدارة المركزية للمبيعات، تعقد جلسة المزاد يوم الخميس 12 ديسمبر الجاري في تمام الساعة 12 ظهرًا، بقاعة نادي الجيزة الرياضية بشارع البحر الأعظم بمحافظة الجيزة.

يضم المزاد بحسب المذكور بكراسة الشروط والمواصفات "لوطات" سيارات ملاكي تنتمي إلى ماركات وطرازات متنوعة أبرزها "تويوتا - بي إم دبليو - نيسان - رينو - فورد - شيفرولية - GMC - ميتسوبيشي".

وأشارت اللجنة المشرفة على المزاد إلى أن جميع المركبات ماركات وموديلات وطرازات مختلفة، والبيع طبقًا للشروط المدونة بكراسة الشروط.

ويشترط لدخول المزاد شراء كراسة الشروط وقيمتها 400 جنيه وتباع بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية في أبراج وزارة المالية باتمام شارع رمسيس برج 2؛ وقيمتها لا ترد في حال عدم الحصول على أي من المعروض بالمزاد.

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