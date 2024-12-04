بعد صني وسنترا.. نيسان تعلن عن تصنيع سيارة ثالثة في مصر - التفاصيل

القاهرة - (مصراوي):

أعلنت شركة نيسان مصر، عن تفاصيل خطة الشركة خلال الفترة المقبلة، والتي تشمل ضخ استثمارات جديدة للتوسع بالسوق المحلي والتصدير للأسواق المحيطة.

جاء ذلك على هامش اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء، بقيادات شركة نيسان العالمية، وبحضور كل من فوميو إيواي، سفير اليابان بمصر، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

قال المهندس محمد عبد الصمد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة نيسان مصر، إن خطة الشركة تشمل تصنيع طراز جديد بمصنع الشركة في مصر، لينضم إلى سيارات صني وسنترا.

وأضاف عبد الصمد، أنه بموجب عقد الاستثمار الذي أبرم اليوم، ستقوم الشركة بضخ استثمارات جديدة قيمتها 45 مليون دولار، الجزء الأكبر منها استثمار أجنبي مباشر.

وأوضح أن المستهدف تصنيع 10 آلاف سيارة من الطراز الجديد للسوق المحلية، وتصدير عدد 7 آلاف سيارة، حال ضمه تحت مظلة برنامج "AIPD" لتنمية صناعة السيارات الذي تتبناه الدولة المصرية.

وأردف أنه من المخطط خلال العام الأول من انضمام السيارة الثالثة الجديدة التي ستحمل شعار "صنع في مصر" تحقيق زيادة سنوية في الإنتاج، بما يساهم في تلبية الطلب المحلي وكذا التصدير.

وأشاد رئيس نيسان مصر بالبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، لافتًا إلى أنه كان سببًا في اقتناع الشركة بتوسيع استثماراتها في مصر بمجال التصنيع، معربًا عن تطلعه لتعاون أكبر مع الحكومة في هذا البرنامج، حيث تسعى الشركة لضم الطراز الجديد تحت مظلة البرنامج.

وأشار إلى أنه بموجب العقد الموقع اليوم سيتم البدء فى تصنيع الطراز الثالث بنسبة مكون محلي تتجاوز 54%، والخطوات التالية لشركة “نيسان” بشأن التصنيع المحلي تشمل تعميق القيمة المضافة للأجزاء المُصنّعة محليًا، وتقديم أجزاء وتقنيات جديدة لتطوير التصنيع المحلية.

وقدم العضو المنتدب لشركة "نيسان مصر" عرضًا حول مواصفات الطراز الجديد الذي ستصنعه الشركة في مصر، موُضحًا أن هذا الموديل مُطابق لمواصفات "يورو-6" (Euro-6).

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