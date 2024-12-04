بالفيديو.. إم جي ZS تفشل في تحقيق 5 نجوم باختبار الحوادث الأوروبي

3 سيارات في سوق المستعمل بأقل من 50 ألف جنيه.. تعرف عليها

القاهرة - (مصراوي):

كشف البرنامج الأوروبي لتقييم وسائل الأمان بالسيارات الجديدة "Euro NCAP" عن نتائج أحدث اختبارات خضعت لها السيارة إم جي ZS كروس أوفر "هايبرد" موديل 2024.

ولم تنجح سيارة إم جي في الحصول على العلامة الكاملة بالاختبار حيث حصلت على 4 من أصل 5 نجمات، وذلك بعد تعرضها للتصادم الأمامي اتجاه السائق على سرعة 32 كم/س، و الاصطدام الأمامي بواجهة السيارة على سرعة 50 كم/س.

كما تعرضت السيارة إلى اختبار الاصطدام الجانبي بجسم متحرك سرعة 50 كم/س. واختبرت Euro NCAP قوائم رافال الجانبية بعد اصطدامها بجسم صلب بسرعة 32 كم/س.

وبلغ معدل حماية سيارة إم جي من حماية للسائق والركاب البالغين 75% وحماية الأطفال بنسبة 82%، وحماية المشاة وركاب الدراجات من مستخدمي الطريق بنسبة 73%، ووسائل الأمان المساعدة بنسبة 76%.

يذكر أن إم جي ZS تتوفر في السوق المصري بالنسخة المزودة بمحرك بنزين موديل 2025، وتتاح بثلاث فئات من التجهيزات بأسعار رسمية تبدأ من مليون و30 ألف جنيه وحتى مليون و80 ألف جنيه.

تقدم ZS بطول 4.314 مم، عرض 1.809 مم، بينما ترتفع عن الأرض 1.624 مم، يبلغ طول قاعدة عجلاتها 2.585 مم، تتسع مساحة تخزينها الخلفية لـ 448 لتر.

تعتمد ZS على محرك مكون من 4 سلندر سعة 1500 سي سي، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات، بقوة 123حصان. تتسارع ZS من الثبات حتى 100 كم/س خلال 12.1 ثانية وتستهلك في المتوسط 5.8 لتر من الوقود لكل 100 كم.

تمتلك سيارة إم جي المتاحة بمصر وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إليكتروني للفرامل EBD، برنامج التوازن الإلكتروني ESP، نظام تنبيه ضد السرقة، كاميرا خلفية مع حساسات للركن.

ويتوفر بالسيارة شاشة تعمل باللمس قياس 8 بوصة تدعم خاصية التوصيل اللاسلكي –بلوتوث، تكييف هواء أوتوماتيكي مع مخارج هواء للمقاعد الخلفية، تشغيل وإيقاف السيارة بضغطة زر.

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