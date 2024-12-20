بعد طرح طرازين جديدين.. تعرف سيارات هافال المتاحة بمصر

بعد تقديم هافال H6 HEV.. ما أبرز السيارات الهجينة المتوفرة في مصر؟

كتب - محمد جمال:

أعلنت شركة جي بي الوكيل الحصري لعلامة هافال في السوق المصري، عن إطلاق سياراتها الجديدة جوليون برو وH6 HEV موديلات 2025 بالسوق المصري.

وبعد طرح السيارتين الجديدتين أصبحت تقدم علامة هافال الصينية 4 سيارات جديدة بالسوق المصري خلال الشهر الجاري، وتبدأ أسعارها من مليون 200 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أسعار سيارات هافال المتاحة بمصر خلال الشهر الجاري.

هافال جوليون

تتوفر هاڤال جوليون 2025 في السوق المصري خلال الشهر الجاري بأربع فئات وتبدأ من مليون 200 ألف جنيه للفئة الأولى، ومليون 280 ألف جنيه للفئة الثانية، ومليون و360 ألف جنيه للفئة الثالثة، ومليون و430 ألف جنيه للفئة الأعلى تجهيزًا.

تقدم هافال جوليون بمحرك تربو 4 سلندر سعة 1500 سي سي بقوة 148 حصان وعزم 220 نيوتن.متر مع ناقل حركة ثنائي التعشيق 7 سرعات مدعم عبر نظام تزييت للتبريد Wet Clutches .

جهزت السيارة قياسياً بأنظمة منع انغلاق الفرامل ABS وEBD لتوزيع قوة الفرامل على العجلات وESP للتحكم الإلكتروني في الثبات مع دعم التماسك ومساعدة الفرامل Brake Assist وHDC للتوازن عند المنحدرات وفرامل يد إلكترونية بخاصية Auto Hold بجانب وسادتين هوائيتين للسائق الراكب الأمامي.

هافال H6

تتوفر هافال H6 موديل 2025 لجديدة فى السوق المصري بـ4 فئات من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من مليون 400 ألف جنيه للفئة الأولى، ومليون و520 ألف جنيه للفئة الثانية، ومليون 550 ألف جنيه للفئة الثالثة، ومليون 680 ألف جنيه للفة الأعلى تجهيزًا.

حملت هافال H6 محرك 4 سلندر تربو سعة 1500 سي سي بقوة 148 حصان وعزم 230 نيوتن.متر غتد 1500 دورة/الدقيقة يتربط بناقل حركة ثنائي التعشيق 7 سرعات Dry Clutches بدون نظام تزييت للتبريد.

احتوت h6 قياسيا على أنظمة تشمل ABS وEBD مع دعم الفرملة BA وESP للتحكم الإلكتروني في الثبات ودعم التوازن أثناء صعود المرتفعات HHC وعند نزول المنحدرات HDC والتحكم في الجر ودعم الفرامل داخل المنعطفات بالإضافة لمراقبة ضغط الإطارات وتحذير السائق عند الإرهاق وحساسات ركن خلفية مع كاميرا.

هافال H6 HEV

تعتمد هافال H6 HEV على محرك بسعة 1.5 لتر يعمل بتقنية الهايبرد، ما يوفر أداءً قويًا واقتصاديًا في الوقت ذاته، حيث يولد المحرك أقصى قوة تبلغ 113 كيلو واط عند 5500-6000 دورة/دقيقة، وأقصى عزم دوران يصل إلى 233 نيوتن متر عند 1500-4000 دورة/دقيقة. يتم نقل القوة عبر ناقل حركة DHT مدعوم ببطارية بسعة 1.69 كيلو واط ساعة.

تقدم هافال H6 HEV الهايبرد بفئة واحدة من التجهيزات مقابل مليون 795 ألف جنيه .

جوليون برو

تعتمد جوليون برو على محرك سعة 1.5 لتر يولد قوة قصوى تبلغ 148 حصانًا عند 5600-6000 دورة في الدقيقة، مع عزم دوران أقصى يصل إلى 220 نيوتن متر عند 2000-4400 دورة في الدقيقة. يتم نقل القوة عبر ناقل حركة 7DCT، مما يوفر تجربة قيادة سلسة ومتطورة.

تم تزويد السيارة بأنظمة أمان متطورة لضمان سلامة الركاب، حيث تحتوي على 6 وسائد هوائية، بالإضافة إلى أنظمة مانعة للانغلاق (ABS)، وتوزيع قوة المكابح إلكترونيًا (EBD)، وبرنامج التوازن الإلكتروني (ESP)، ومساعدة الفرامل (BA). كما تشمل الأنظمة المتقدمة الأخرى التحذير من الاصطدام الأمامي والخلفي، ونظام الحفاظ على المسار، والركن الذاتي، ورؤية محيطية بزاوية 360°، مما يعزز من مستوى الأمان في مختلف ظروف القيادة.

وتقدم السيارة بفئة واحدة مقابل مليون و 480 ألف جنيه.

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