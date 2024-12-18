هل ستتراجع أسعار السيارات بمصر في 2025؟

كتب - محمد جمال:

أكد أسامة أبو المجد رئيس رابطة التجار السيارات بمصر، أن أسعار السيارات سواء الجديدة أو المستعملة لن تتراجع خلال الفترة المقبلة، وذلك نتيجة للعديد من المعوقات التي يمر بها قطاع السيارات المحلي.

وأضاف أبو المجد في تصريح لـ"مصراوي"، أن العديد من الأزمات تسببت في ارتفاع أسعار السيارات خلال الأونة الأخيرة والأسعار المرتفعة مرشحة للاستمرار خلال العام 2025 حتى تنتهي المشاكل الموجودة على الساحة.

وأوضح، أن توقف الاستيراد الشخصي يعد واحدًا من أبرز الأزمات التي يواجهها قطاع السيارات، كما أن سيارات ذوي الهمم المتوقع دخولها السوق المصري الفترة القادمة لن تلبي احتياجات المواطن المصري بعد قلة الاختيارات المتاحة.

وأشار رئيس رابطة التجار، أن العام 2025 سيشهد تحول جذري في قطاع التصنيع المحلي، وتوقيع العديد من البروتوكولات وتعميق الصناعة المحلية فضلًا عن نقل العديد من أمهات الشركات داخل الأسواق المصرية.

وأردف أن القطاع التجاري بسوق السيارات المصري مازال أمامه تحديات كبيرة أبرزها قلة وندرة المعروض، نتيجة قرارات تسببت في ذلك على رأسها قرار رقم 9 والقيود المفروضة على الاستيراد التجاري.

الأزمات والمشاكل والتحديات السابقة التي يعيشها سوق السيارات المصري من شأنها خفض المعروض من السيارات، وبالتالي سينتج عنها ارتفاع بالأسعار إذا استمر الوضع الحالي خلال العام 2025 بحسب "رئيس رابطة التجار السيارات".

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