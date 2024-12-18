كيف تسعى هوندا اليابانية لإنقاذ مواطنتها نيسان من الإفلاس؟

(AP و مصراوي):

أكدت شركتا صناعة السيارات اليابانيتان نيسان موتور كورب وهوندا موتور، الأربعاء، وجود محادثات لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي لكنهما نفتا التقارير بشأن قرارهما الاندماج.

وارتفع سعر سهم نيسان بأكثر من 22% بعد التقارير التي نقلت عن مصادر لم يتم تحديد هويتها عن احتمال اندماجها مع هوندا لتشكيل ثالث أكبر شركة سيارات في العالم.

وتم تعليق تداول سهم نيسان لفترة من الوقت قبل استئناف تداوله، بعد أن أصدرت الشركتان البيان وقولهما "نحن ندرس الاحتمالات العديدة لمستقبل التعاون لكن لم يتم الوصول إلى قرارات".

وتراجع سهم هوندا بنسبة 2.3%.

يذكر أن تحالف نيسان مع شركة رينو الفرنسية يخضع للمراجعة.

وأعلنت الشركة اليابانية مؤخرا اعتزامها شطب حوالي 9.000 وظيفة، وتقليص إنتاجها العالمي بمقدار الخمس بسبب ضعف المبيعات في كل من الصين والولايات المتحدة.

ووافقت هوندا وهي ثاني أكبر منتج سيارات في اليابان ونيسان ثالث أكبر منتج سيارات في الدولة، خلال مارس الماضي على دراسة الدخول في شراكة استراتيجية لصناعة السيارات الكهربائية.

وسيساعد التعاون الثنائي الشركتين في منافسة الشركات الكبرى مثل تويوتا موتور كورب اليابانية وفولكس فاجن الألمانية.

شبح الإفلاس يخيم على رأس نيسان

كانت نيسان التي تأسست قبل نحو 90 عامًا واحدة من أنجح قلاع صناعة السيارات في العالم، قبل تطاردها الأزمات خلال السنوات الماضية وتتحول أعمالها من الربحية إلى الخسارة.

وتعمل الإدارة التنفيذية للشركة اليابانية في الوقت الراهن على تنفيذ جملة من الإجراءات في محاولة لخفض التأثيرات السلبية للديون المتراكمة والتي بلغت 6 مليارات دولار.

وتسعى نيسان حاليًا لعقد صفقة استحواذ من قبل أحد عمالقة الصناعة لإنقاذ العلامة التجارية من الانهيار، الأمر الذي يبدوا أن هوندا اليابانية تعمل على تنفيذه.

ونقلت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية عن مسئولين في نيسان قولهم إن الشركة لديها ما يربوا إلى 12 شهرًا قبل الإعلان عن وفاة العلامة والتقدم بطلب الحماية من الإفلاس.

ووفقًا لمسئولي نيسان فإن اتخاذ شركة رينو الفرنسية التي تمتلك قرابة 46% من أسهم نيسان قرارًا ببيع أسهمها لمستثمر آخر، قد يكون قبلة الحياة للشركة اليابانية.

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