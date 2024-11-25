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قمة إيجيبت أوتوموتيف التاسعة تنطلق في مصر خلال ساعات

11:29 ص الإثنين 25 نوفمبر 2024

مؤتمر ''إيجيبت أوتوموتيف'' لصناعة السيارات

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كتب - محمود أمين:

تنطلق يوم 26 نوفمبر 2024 فعاليات الدورة التاسعة لقطاع السيارات "إيجيبت أوتوموتيف" بأحد فنادق القاهرة، بمشاركة ممثلي السفارات المهتمة بقطاع السيارات المصري، وغرفة الصناعات الهندسية، والمجلس التصديري.

تُقام "إيجيبت أوتوموتيف" تحت رعاية وزارة الصناعة، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ووزارة المالية، وتجمع نخبة من قادة القطاع الصناعي وخبراء السيارات وممثلي الحكومة.

وفي إطار التحول إلى السيارات التي تعمل بالطاقة المستدامة، تناقش القمة آليات الانتقال إلى السيارات الكهربائية والطاقة الجديدة، بالإضافة إلى سبل تعزيز دور الصناعات المغذية كعنصر رئيسي في دعم الإنتاج المحلي والتوسع في التصدير.

وأكد محمد أبو الفتوح، الرئيس التنفيذي لقمة "إيجيبت أوتوموتيف"، أهمية هذا الحدث بقوله: "إن قمة هذا العام تمثل نقطة تحول محورية للصناعة المصرية، حيث تسلط الضوء على فرص هائلة لتوطين التصنيع وتعزيز الصادرات، مع وضع رؤية واضحة للمستقبل تسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة السيارات."

ومن المتوقع أن تشهد القمة مشاركات بارزة من شخصيات دولية ومحلية، مثل قادة شركات "EIM"، "جنرال موتورز"، و"ستيلانتس"، الذين سيقدمون رؤى حول مستقبل الصناعة، بينما سيتم تسليط الضوء على نجاحات دول أخرى مثل الهند كنموذج ملهم يمكن الاستفادة منه.

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