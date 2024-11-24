نصائح مهمة للحفاظ على السيارة وإطالة عمرها.. تعرف عليها

كتب - محمد جمال:

أصبحت السيارات خلال السنوات الماضية سلعة باهظة الثمن حيث أن أقل سيارة تتجاوز النصف مليون جنيه، لذا يبحث العديد من المواطنين طوال الوقت عن أبرز النصائح التي يحافظون بها على قيمة أموالهم في هذه السلعة.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أبرز النصائح التي يمكنك القيام بها للحفاظ على سيارتك لأطول فترة:

الصيانة الدورية

يجب الحفاظ على إجراء الصيانة الدورية للسيارة بشكل منتظم، مع فحص وتغيير الزيوت والفلاتر في مواعيدها المقررة، خاصة زيت المحرك وناقل الحركة والفرامل والباور.

سائل التبريد

القيام بفحص سائل التبريد بصورة منتظمة خاصة خلال أوقات الصيف نظرا للارتفاع الكبير بدرجات الحرارة، حيث أنه يعد العامل الرئيسي الذي يحافظ على تبريد المحرك.

اللمبات التحذيرية

لاتتجاهل إضاءة اللمبات التحذيرية في لوحة عدادات السيارة، فبعض هذه اللمبات تدل على وجود أعطال خطيرة في أحد أجزاء السيارة الحيوية.

إصلاح الأعطال

عليك القيام بإصلاح الأعطال عند بداية ظهورها فورا، بالإضافة إلى تغيير الأجزاء المتضررة وإلا سوف يترتب المزيد من الأضرار على هذا التأخير.

تنظيف السيارة

عليك الاهتمام بنظافة السيارة وغسلها بشكل مستمر مع إزالة الأتربة والاتساخات من هيكل السيارة، حتى لا يتضرر الطلاء وتصاب السيارة بالصدأ.

فحص الفرامل والإطارات

تعتبر الفرامل والإطارات من أهم الأجزاء في السيارة، فهم المسؤلون عن أمان وسلامة السيارة وإيقاف السيارة في حال الطوارئ لذلك يجب فحصهم بشكل منتظم للتأكد من سلامتهم.

القيادة المتهورة

الضغط بشدة على دواسة البنزين فور تشغيل السيارة أو الضغط على الفرامل بقوة يتسبب في تلف العديد من أجزاء التعليق في السيارة، بالإضافة إلى تلف الفرامل والإطارات فحاول قدر الإمكان أن لا تفعل ذلك.

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