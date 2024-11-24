أسعار ومواصفات رينو داستر الجديدة بالسوق المصري

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كتب - محمد جمال:

تقدم رينو داستر الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات موديل 2024 في سوق السيارات المصري بثلاث فئات من التجهيزات.

تبدأ الأسعار الرسمية للسيارة داستر من 1.190.000 جنيه للفئة الأولى، و1.240.000 جنيه للفئة الثانية و1.290.000 جنيه للفئة الأعلى تجهيزًا.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات رينو داستر الجديدة بالسوق المصري:

محرك وأداء رينو داستر

تقدم رينو مصر سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات داستر بمحرك مكون من 4 سلندر سعة 1600 سى سى مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 6 نقلات. بقوة 115 حصان، وعزم أقصى 156 نيوتن متر عند 4000 لفة بالدقيقة. تتسارع داستر من الثبات إلى 100 كم/س خلال 11.9 ثانية، ويبلغ متوسط استهلاك الوقود 6.6 لتر لكل 100 كم، تصل لسرعة قصوى 172 كم/س.

مساحات وأبعاد رينو داستر

تأتي سيارة رينو بطول 4341 مم، عرض 1804 مم، أما ارتفاع السيارة عن الأرض يصل لـ 1693 مم، قاعدة عجلات بطول 2674 مم، مساحة تخزينها الخلفية تصل لـ 445 لتر.

وسائل السلامة والأمان لرينو داستر

وسائل الأمان بداستر تشمل، نظام الفرامل ABS، خاصية التحكم في ثبات السيارة عبر نظام ESP، توزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD، بالإضافة إلى أربغ وسائد وستائر هوائية.

تجهيزات وكماليات رينو داستر

مقصورة داستر مجهزة بشاشة تعمل باللمس تدعن توصيل الهواتف الذكية عبر تطبيقات أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، توصيل الهواتف الذكية عبر البلوتوث، عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، تكييف هواء أوتوماتيكي.

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