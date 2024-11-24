بـ22 ألف جنيه شهريًا.. قسط أفخم سيارة صينية في مصر

سيارات جيلي الصينية في مصر.. الأغلى لا تتجاوز 2 مليون جنيه

سيارة مجمعة محليًا موديل 2020 بأقل من 500 ألف جنيه

كتب - محمود أمين:

تقدم البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري خدمات تمويل شراء السيارات الجديدة والمستعملة لعملاء القطاع، وخاصة أن ما يقرب من 65% من عمليات الشراء في سوق السيارات تتم عبر التمويلات البنكية.

ويعد بنك ناصر الاجتماعي من البنوك الأبرز التي تقدم خدمة تمويل وتقسيط السيارات الجديدة بأطول فترة سداد، إذ تصل إلى 10 سنوات.

ومؤخرًا انضمت السيارة إكسيد RX الرياضية متعددة الاستخدامات العائلية الفاخرة إلى سوق السيارات المصري، وباتت واحدة من السيارات التي يتاح شراؤها بنظام التمويل البنكي.

بحساب قيمة قسط الفئة الأولى من السيارة التي يبلغ سعرها الرسمي الإجمالي 2 مليون و380 ألف جنيه، على أن يتم دفع مقدم بقيمة 50% من سعر السيارة مليون و 190 ألف جنيه.

ويقسط باقي المبلغ في حال تمويل الشراء من خلال بنك ناصر على 10 سنوات بالقيمة المذكورة بفائدة 12.5%، على أن تدفع شهرياً بقيمة 22 ألف 312 جنيه.

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