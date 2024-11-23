سيارة مجمعة محليًا موديل 2020 بأقل من 500 ألف جنيه

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كتب - محمد جمال:

يتوفر في مواقع بيع السيارات المستعملة اليوم العديد من الطرازات الحديثة التي تنتمي لعلامات عريقة وتتميز بأسعار المناسبة، ولا تتجاوز أسعارها 500 ألف جنيه خلال الشهر الجاري.

وتعد لادا جرانتا المستعملة موديل 2020 واحدة من أبرز الطرازات التي لاقت قبولًا كبيرًا بالشارع المصري، وتتميز السيارة المجمعة محليًا بتسعيرها المنافس بسوق السيارات المصري.

وتعد لادا جرانتا واحدة من الطرازات الاقتصادية الرخيصة المتوفرة حاليًا للشراء عبر مواقع بيع السيارات المستعملة على الإنترنت، ويمكن شراء موديل 2020 منها عن طريق الإنترنت منصات الإنترنت بمتوسط سعري 430 ألف جنيه وتتحكم الحالة الفنية في سعر السيارة النهائي.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات لادا جرانتا التفصيلية المتاحة بالسوق المصري:

أداء لادا جرانتا

زودت جرانتا بمحرك 4 سلندر سعة 1600 سي سي موزعة على 4 سلندرات لتوليد قوة 90 حصان وعزم 140 نيوتن.متر عند 3800 دورة/الدقيقة في النسخة ذات ناقل الحركة المانيوال الذي يعمل 5 سرعات بينما استخرج في الفئات الأعلى قوة 98 حصان وعزم 145 نيوتن.متر عند 4000 دورة/الدقيقة بجانب ناقل حركة أوتوماتيك 4 سرعات.

أبعاد لادا جرانتا

قدمت لادا جرانتا بطول 4.26 متر من ضمنه 2.47 متر لقاعدة العجلات بينما بلغ العرض 1.70 متر مع ارتفاع 1.50 متر.

وسائل أمان لادا جرانتا

جهزت فئة جرانتا القياسية نظام ABS لمنع انغلاق الفرامل وEBD لتوزيع قوة الفرملة على العجلات مع دعم الفرامل BAS ووسادة هوائية للسائق بينما زادت الفئات الأعلى بوسادة هوائية إضافية للراكب الأمامي.

تجهيزات لادا جرانتا

أتت أولى فئات جرانتا بتجهيزات تشمل زجاج كهربائي أمامي وقفل مركزي للأبواب وزجاج خلفي مظلل ونظام صوتي يدعم منفذ USB بجانب جنوط حديدية قياس 14 بوصة وتعديل لمستوى ارتفاع الإضاءة الأمامية.

بينما زادت الفئة الأعلى تجهيزا بخاصية بلوتوث لتوصيل الهواتف وتكييف هواء أوتوماتيكي ونظام إنذار ضد السرقة ومصابيح ضباب أمامية وإشارات بمرايا جانبية.

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