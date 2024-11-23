أرخص 5 سيارات مجمعة محليًا بالسوق المصري

كتب - محمد جمال:

تبحث فئة كبيرة من المواطنين بالسوق المصري عن السيارات المجمعة محليا الأرخص سعرا بالسوق المصري، وذلك نظرا لأنها الأكثر توافر والأرخص سعرا خلال الفترة الأخيرة.

وتضم القائمة السيارات المجمعة محليا الأرخص سعرا بالسوق المصري، وتبدأ أسعارها من 620 ألف جنيه خلال شهر نوفمبر الجاري

ونستعرض من خلال التقرير التالي أسعار ومواصفات أرخص 5 سيارات سيدان جديدة تعمل بناقل حركة أتوماتيك بالسوق المصري:

بي واي دي F3

تقدم بي واي دي F3 موديل 2025 المزودة بناقل حركة يدوي 620 ألف جنيه، والفئة الأوتوماتيك ارتقى سعرها إلى 700 ألف جنيه.

تقدم بي واي دي F3 المجمعة محليًا بمحرك 4 سلندر، سعة 1.500 سي سي، بقوة 108 حصان عند 5.800 دورة في الدقيقة، وعزم 145 نيوتن.متر عند 4.800 دورة في الدقيقة.

شيري أريزو 5

تتوفر أريزو 5 الجديدة بثلاث فئات من التجهيزات الأولى بناقل حركة يدوي، والفئة الثانية أتوماتيك سعرها 700.000 جنيه، والفئة الأعلى تجهيزًا بـ725.000 جنيه.

تعتمد شيري أريزو 5 على سواعد محرك رباعي الاسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 114 حصان، مرتبط بنوعين من نواقل الحركة الأول يدوي ويتوفر بالفئة الاولي، والثاني أوتوماتيك من 6 سرعات بتقنية CVT.

نيسان صني

تبدأ أسعار نيسان صني موديل 2025 في السوق المصري من 695 جنيه للفئة القياسية، و726.500 جنيه للفئة الثانية، أما الفئة الثالثة تباع بسعر رسمي يبلغ 747 ألف جنيه، بينما سعر الفئة الرابعة الأعلى تجهيزًا 761 ألف جنيه.

زودت صني 2024 بمحرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 5 سرعات، بقوة 108 حصان. تتسارع من الثبات لـ 100 كم/س خلال 15.5 ثانية، وتستهلك في المتوسط 6.9 لتر من الوقود لكل 100 كم، وتصل السيارة إلى سرعة قصوى 178 كم/س.

هيونداي أكسنت RB

تباع السيارة هيونداي أكسنت RB موديل 2025 المجمعة محليًا بأسعار رسمية تبدأ من 755.000 جنيه للفئة الأولى، والفئة الثانية 785.000 جنيه، والفئة الثالثة 825.000 جنيه، والفئة الرابعة 845.000 جنيه، والفئة الخامسة 880.000 جنيه.

تعتمد هيونداي أكسنت RB المجمعة محليًا على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، وعزم أقصى للدوران 125 "حصان"، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/متر.

شيري تيجو 3

تقدم شيري تيجو 3 الـSUV الرياضية الجديدةبفئة واحدة سعرها الرسمي 830 ألف جنيه.

تعمل شيري تيجو 3 Facelift بمحرك 4 سلندر سعة 1600 سي سي بقوة 125 حصان وعزم 160 نيوتن.متر مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك CVT.

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