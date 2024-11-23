سيارات جيلي الصينية في مصر.. الأغلى لا تتجاوز 2 مليون جنيه

سيارة مجمعة محليًا موديل 2020 بأقل من 500 ألف جنيه

كتب - محمد جمال:

يقدم الوكيل المحلي لعلامة جيلي بسوق السيارات المصري لعملاء السوق المحلي المقبلين على الشراء، 4 سيارات جديدة موديلات 2024 و 2025 وتبدأ أسعارها خلال الشهر الجاري من 925 ألف جنيه.

تتنوع السيارات التي تقدمها علامة جيلي الصينية بالسوق المصري بين كروس أوفر و SUV وسباعية المقاعد؛ ويمكن التعرف عليها من خلال التقرير التالي:

جيلي GX3 PRO

تقدم جيلي GX3 PRO موديل 2025 التي تنتمي لفئة الكروس أوفر بفئة واحدة سعرها الرسمي 925 ألف جنيه.

جيلي أوكافانجو

تقدم جيلي أوكافانجو موديل 2024 في السوق المصري بفئة وحيدة بالسوق المصري سعرها مليون و 769 ألف جنيه.

جيلي كولراي

تتاح جيلي كول راي موديل 2025 التي تنتمي لفئة الكروس أوفر بأربع فئات من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من مليون و 376 ألف جنيه للفئة الأولى، والفئة الثانية بمليون 446 ألف جنيه، أما الفئة الثالثة تباع بسعر رسمي مليون 596 ألف جنيه، بينما الفئة الرابعة الأعلى تجهيزًا تباع بمليون 639 ألف جنيه.

جيلي ستار راي

تبدأ أسعار جيلي ستار راي الجديدة في السوق المصري من مليون و 759 ألف جنيه للفئة ، ومليون و 895 ألف جنيه للفئة الثانية، أما الفئة الثالثة تباع بمليون و 959 ألف جنيه، بينما الفئة الرابعة الأعلى تجهيزًا 2 مليون 49 ألف جنيه.