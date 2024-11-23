"مقارنة مليونية"| تشتري جيتور داشينج أم شانجان يوني تي.. الفارق 24 ألف جنيه

سيارة مجمعة محليًا موديل 2020 بأقل من 500 ألف جنيه

كتب - محمد جمال:

تتشابه كل من السيارة جيتور داشينج الجديدة ومنافستها جيتور داشينج الجديدتين بصورة كبيرة في العديد من المواصفات الفنية والكماليات والتجهيزات وعوامل السلامة والأمان.

يقع العديد من المقبلين على الشراء بعد التقارب الكبير بين سيارتين في فخ الحيرة وعدم القدرة على اتخاذ قرار الشراء، ولكن بمناظرة مواصفات وأسعار السيارتين وجها لوجه تتضح الرؤية بصورة كبيرة.

وفيما يلي مقارنة تفصيلية بين السيارتين شانجان يوني تي أم جيتور داشينج والذي وصل الفارق بينهما 24 ألف جنيه فقط إذا تبدأ أسعار شانجان يوني تي مليون 385ألف جنيه، بينما تبدأ جيتور داشينج من مليون 409 ألف جنيه:

المساحات والأبعاد

تأتي سيارة جيتور بطول 4590 مم، وعرض 1900 مم، وارتفاع 1685 مم، وخزان وقود سعة 57 لتر، وعجلات بطول 2720 مم.

يبلغ طول شانجان يوني تي الكلي 4515 مم وعرضها 1870 مم وارتفاع 1565 مم، مع قاعدة عجلات 2710مم، تبلغ السعة التخزينية الخلفية 350 لترًا، تقدم بعجلات رياضية قياس 18 بوصة.

المحرك والأداء

تمتلك DASHING محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعته 1500 CC تيربو، لديه القدرة على ضخ قوة اجمالية قدرها 156 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 230 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل إلى 180 كيلومتر في الساعة، و بناقل سرعات اوتوماتيكي طراز DCT WET، يعمل بتقنية الدفع الامامي للعجلات.

تقدم سيارة شانجان الجديدة بمحرك 1500 سي سي تربو بقوة 177 حصانًا، وعزم دوران 300 نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتواتيكي من 7 نقلات. تتسارع السيارة من الثبات حتى 100 كم في الساعة خلال 7.9 ثانية.

تجهيزات الأمان

تأتي فئة لاكشري الأعلى تجهيزاً من داشينج بعدة أنطمة تتضمن التحذير من الاصطدام الأمامي والخلفي والجانبي أثتاء تغيير المسار مع خاصية كشف النقطة العمياء فضلاً عن كاميرات محيطية ٣٦٠ درجة، كما تحصل السيارة قياسياً على التحكم الإلكتروني في الثبات ESC والتحكم في الجر TCS مع مساعد التوازن أثناء صعود المرتفعات HC ونزول المنحدرات HDC ومراقبة ضغط الإطارات TPMS.

فئات يوني تي الجديدة مجهزة بـ6 وسائد هوائية تتوزع بين السائق والراكب الأمامي وأخرى مدمجة بالكراسي الجانبية ووسائد ستائرية. نظام الفرامل المانعة للانزلاق ABS، والتوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل EBD كما تم تزويد السيارة بنظام التحكم في المرتفعات HAC، والتحكم الإلكتروني في الثبات ESC، ونظام تعزيز اتزان السيارة مع عجلة القيادة VSM، برنامج التوازن عند المنحدرات DAC، ونظام مساعد الركن.

التجهيزات والكماليات

تقدم السيارة جيتور داشينج الجديدة بعدد من التجهيزات دخول السيارة ونظام تشغيل بدون مفتاح، تشغيل المحرك عن بعد، وفرش مقاعد جلد، ضبط مقعد السائق (كهربائيًا) في ست اتجاهات، ضبط مقعد الراكب الأمامي (يدويًا) في أربع اتجاهات، شحن لاسلكي للهاتف، شاشة لمس مقاس 12.8 بوصة، عدد 5 فتحات USB، بلوتوث.

زودت سيارة شانجان بشاشة عدادات ديجيتال بحجم 10.3 بوصة، شاشة تعمل باللمس مقاس 10.3 بوصة مع خاصية توصيل الهاتف الذكي Apple CarPlay وAndroid Auto، شاحن لاسلكي للهواتف الذكية Wireless Charger.، مكيف هواء أوتوماتيك ثنائي المناطق.

الأسعار والفئات

تقدم داشينج بفئتين سعرها يبدأ من مليون 409 ألف جنيه للفئة الأولى، ومليون 689 ألف جنيه للفئة الثانية.

فيما جاءت شانجان يوني تي تبدأ من مليون و385 ألف جنيه للفئة Plus ELITE، ومليون و495 ألف جنيه للفئة Premium الثانية، فيما تباع الفئة Plus FLAGSHIP الثالثة الأغلى في عائلة شانجان بمليون و600 ألف جنيه.