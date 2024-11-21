فورد الأمريكية تعتزم طرد الآلاف من عمال مصانعها في هذه الدول

واشنطن - (د ب أ):

تعتزم شركة فورد موتور الأمريكية لصناعة السيارات شطب 4.000 وظيفة إضافية في أوروبا بعد تراجع الطلب على السيارات الكهربائية.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن شطب الوظائف التي تمثل حوالي 14% من إجمالي قوة عمل فورد في أوروبا، سيتركز في ألمانيا وبريطانيا بنهاية 2027.

ووفقا لنتائج المشاورات مع النقابات العمالية وحكومات الدول المعنية، أعلنت فورد الأربعاء، اعتزامها خفض إنتاجها من السيارتين إكسبلورر وكابري الكهربائيتين في مجمع كولونيا بألمانيا.

وأشارت فورد إلى اعتزامها شطب 2.900 وظيفة في ألمانيا بحلول نهاية 2027 بغرض تقليل التكاليف. وحسبما أعلنت فورد، فإن من المنتظر أن يتم شطب معظم الوظائف في مصنع الشركة في مدينة كولونيا غربي ألمانيا.

وتستهدف فورد إجمالاً شطب 4000 وظيفة في أوروبا، منها 800 وظيفة في المملكة المتحدة و300 وظيفة في دول أخرى بالاتحاد الأوروبي.

تجدر الإشارة إلى أن مدينة كولونيا يوجد بها مقر فورد الأوروبي حيث يجري هناك إنتاج طرازين من السيارات الكهربائية. ووفقا لتصريحات مجلس العاملين، فإن فورد لديها حاليًا حوالي 11 ألف و500 وظيفة في كولونيا، ما يعني أن خطوة الشطب قد تنطبق على حوالي ربع وظائف فورد في كولونيا.

واستثمرت فورد ما يقرب من ملياري يورو في موقعها في كولونيا خلال عامي 2023 و2024 لتتمكن من إنتاج السيارات الكهربائية هناك.

كانت فورد قد تعهدت في أوائل 2021 إعادة هيكلة أنشطتها في أوروبا بصورة جذرية، قائلة إنها ستقتصر على إنتاج السيارات الكهربائية بنهاية العقد الحالي.

ولكن التحول إلى السيارات الكهربائية لم يتم كما كان مخططا، حيث أعلنت الشركة في أوائل العام الماضي اعتزامها شطب حوالي 3.800 وظيفة.

كما أصدرت شركات صناعة السيارات المنافسة مثل فولكس فاجن الألمانية وستيلانتس المتعددة الجنسية من تراجع أرباحها خلال الشهور الأخيرة بسبب التباطؤ الواسع النطاق لمبيعات السيارات وسحب الدعم الحكومي لمبيعات السيارات الكهربائية.

من ناحيته قال جون لولر نائب رئيس مجلس إدارة فورد ومديرها المالي في بيان "ما نفتقده في أوروبا وألمانيا هو عدم وجود أجندة سياسية واضحة بشأن التحول إلى وسائل النقل الكهربائية".

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