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الكشف عن المواصفات التفصيلية وأسعار إكسيد RX المصنعة بمصر.. صور

06:09 م الأربعاء 20 نوفمبر 2024
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    إكسيد RX الجديدة
  • عرض 6 صورة
    سيارات إكسيد الجديدة بمصر
  • عرض 6 صورة
    إكسيد RX الجديدة
  • عرض 6 صورة
    سيارات إكسيد الجديدة بمصر
  • عرض 6 صورة
    إكسيد RX الجديدة
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كتب - محمود أمين:

أعلنت الشركة الوطنية للسيارات "ناتكو"، المتخصصة في قطاع السيارات بمصر بالتعاون مع شركة "إكسيد" Exeed العلامة التجارية الصينية في مجال السيارات الفاخرة، عن السيارة الجديدة إكسيد RX لأول مرة في السوق المصري.

تقدم إكسيد سيارتها RX الـSUV الرياضية متعددة الاستخدمات المجمعة بمصر بفئتين من التجهيزات بأسعار تبدأ من 2.380.000 جنيه للفئة الأولى، وتصل إلى 2.780.000 جنيه للفئة الثانية الأعلى تجهيزًا.

تعتمد إكسيد RX على محرك 2.0 TGDI قوي يقدم قوة تصل إلى 261 حصان عند 5500 دورة في الدقيقة، وعزم دوران يصل إلى 400 نيوتن متر وناقل حركة DCT 7 سرعات مزود بتبريد زيت للدفع الأمامي والدفع الرباعي.

تأتي إكسيد RX مجهزة بتقنيات متعددة للراحة والترفيه أبرزها شاشة LCD مزدوجة بحجم 12.3 بوصة، ونظام صوتي متميز من "سوني" مع 14 سماعة، ونظام تكييف هواء أوتوماتيكي مزدوج المنطقة.

تمتلك إكسيد RX أيضًا مجموعة من أنظمة السلامة المتطورة مثل نظام الفرامل المانع للانغلاق (ABS)، نظام توزيع قوة الفرامل الإلكتروني (EBD)، ووسائد هوائية أمامية وجانبية.

تقدم إكسيد ضمانًا لسيارتها RX لمدة 7 سنوات بدون حد أقصي للكيلومترات، مع خدمة صيانة دورية كل 10.000 كيلومترًا.

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