فيات 128.. واحدة من أطول السيارات عمرًا في مصر

كتب - محمود أمين:

تعد فيات 128 واحدة من أبرز وأطول السيارات عمراً في تاريخ صناعة السيارات المصرية، حيث أصبحت أيقونة محلية أستمرت لأجيال عديدة، وجسدت صناعة السيارات الوطنية التي بدأت في التوسع بشكل ملحوظ خلال سبعينات وثمانينات القرن الماضي.

بدأت قصة فيات 128 في مصر في عام 1976، حينما تم الاتفاق بين شركة فيات الإيطالية والحكومة المصرية على تصنيع وتوطين السيارة في مصر. في ذلك الوقت، كانت مصر تسعى لتطوير صناعة السيارات المحلية، وتقليل الاعتماد على استيراد السيارات من الخارج. ولتحقيق هذا الهدف، كانت شركة النصر للسيارات التابعة للحكومة هي الجهة المسؤولة عن تجميع وتصنيع السيارات داخل مصر.

تم إنتاج فيات 128 في مصنع النصر للسيارات، والذي كان يأتي ضمن خطط الدولة لتطوير القطاع الصناعي. كانت فيات 128 من أوائل السيارات التي يتم تجميعها محليًا في مصر وفقًا للمعايير العالمية، وتُعد من أكثر الموديلات مبيعًا في تاريخ السيارة المصرية.

تمتاز فيات 128 بتصميم بسيط وعملي واقتصادي، ما جعلها سيارة شعبية لللمصريين. كانت السيارة مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.3 لتر، مما منحها قدرة على السير لمسافات طويلة بكفاءة عالية في ذلك الوقت. كما كانت تتمتع بنظام تعليق أحبة المصريين، بالإضافة إلى سهولة صيانتها.

واحدة من أبرز مميزات فيات 128 كانت أسعارها المعقولة التي جعلتها سيارة في متناول الطبقات المتوسطة، بالإضافة إلى تكاليف صيانتها المنخفضة مقارنةً بالسيارات الأخرى في نفس الفئة. كما تميزت بالاقتصاد في استهلاك الوقود، وهو ما كان له دور كبير في نجاحها الكبير في السوق المصري.

استمر إنتاج فيات 128 في مصر حتى عام 2002، حيث توقفت الشركة عن إنتاج هذا الموديل، مما شكل نهاية حقبة هذه السيارة المميزة. ورغم توقف الإنتاج، استمرت السيارة كواحدة من أبرز السيارات المستعملة لسنوات طويلة.

تعتبر فيات 128 رمزاً لتقدم صناعة السيارات المحلية في مصر. فقد كانت أولى خطوات مصر في صناعة السيارات على نطاق واسع، واستطاعت أن تنافس الكثير من السيارات المستوردة في ذلك الوقت.

فيات أنتجت 3 ملايين نسخة من 128 في الفترة من 1969 حتى 1985 في 8 مراكز للإنتاج حول العالم، فيما تشير تقارير إلى أن زستافا الصربية أنتجت مليون سيارة داخل مصانع الشركة وبالتعاون مع مراكز تصنيع أخرى منها النصر للسيارات حتى 2002.

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