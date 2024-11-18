27 ألف سيارة سنويًا.. ستروين الفرنسية تعتزم تصنيع سيارتين بمصر

القاهرة - (مصراوي):

استعرضت شركة ستيلانتس المالكة للعلامة التجارية ستروين الفرنسية، مستجدات التعاون مع الهيئة العربية للتنصنيع والذي يستهدف إنتاج طرازين بمصانع الهيئة.

جاء ذلك على هامش اجتماع المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء برئاسة الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وحضور محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، ومحمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

كما شهد الاجتماع حضور محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، شريف الشربيني وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.

ووفقًا للمعلن في بيان، فإن الشركة بصدد إنتاج 27 ألف سيارة سنويًا، وتم الاتفاق مع الموردين المحليين على توريد المكونات اللازمة لاستيفاء نسبة المكون المحلي.

وخلال الاجتماع وجه كامل الوزير الدعوة لكافة المصنعين لتكثيف الجهود لزيادة قاعدة تصنيع مكونات السيارات والصناعات المغذية لها كالزجاج والمقاعد نظرًا لعدم كفاية الإنتاج المحلي حالياً لتلبية احتياجات مصانع السيارات المصرية والتي أصبحت في تزايد مستمر.

وشدد الوزير على زيادة الاستثمار في تصنيع الإطارات لكافة أنواع السيارات، خاصة وأن إعطاء هذه المكونات الاهتمام اللازم يرفع نسبة المكون المحلي ليتجاوز 50% بما يعزز القدرة التصديرية للسيارات المصرية.

ووجه الوزير بضرورة الاستفادة من خبرات الهيئة العربية للتصنيع ووزارة الإنتاج الحربي بالتعاون مع القطاع الخاص لبحث إمكانية إقامة صناعات حقيقية لإنتاج إطارات السيارات والبطاريات ومكونات خلايا الطاقة الشمسية.

وكشفت وزارة قطاع الأعمال العام خلال الاجتماع عن مفاوضاتها مع إحدى الشركات الإيطالية الراغبة في إنتاج إطارات السيارات بالشراكة مع أحد المصانع التابعة للوزارة.

وأوضحت قطاع الأعمال أنه تم عمل الفحص المبدئي لخطوط المصنع وذلك بهدف إنتاج مليون إطار في المرحلة الأولى، كما يستهدف المشروع ضخ استثمارات بإجمالي 500 مليون دولار.

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