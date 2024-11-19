رابطة مُصنعي السيارات: سوق السيارات يعاني من الكساد وارتفاع الأسعار

كتب- حسن مرسي:

أكد خالد سعد، أمين رابطة مُصنِّعي السيارات، أن هناك مشكلة تتعلق بالاستيراد، حيث تم تقليصه بشكل ملحوظ نتيجة توجه الدولة نحو توطين الصناعة.

وفي مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر" مساء الاثنين، أوضح سعد أن شح الدولار بشكل كبير خلال الفترة الماضية دفع إلى تقليل عمليات الاستيراد.

وأشار إلى أن سوق السيارات يعاني من كساد نتيجة لارتفاع الأسعار، مما أدى إلى تجمد حركة الشراء والعزوف عنها، لافتًا إلى عدم وجود تخفيض في الأسعار في ظل هذا العزوف عن الشراء، معقبًا: "ارتفاع أسعار السيارات أدي إلى كساد بالسوق، العربيات مش بتتباع، 70% من حجم سوق السيارات عربيات اقتصادية تبدأ من مليون جنيه، مفيش استيراد واللي معاه عربية بالمعرض ماسك على سعرها".

وأضاف أن سعر السيارة حاليًا يفوق قدرة المستهلكين على الشراء، مشيرًا إلى أن التكلفة الكبيرة تشمل أيضًا السيارات المجمعة محليًا بسبب زيادة أسعار مواد الإنتاج. ونوّه إلى أن أسعار السيارات في مصر لم تُسجل حاليًا.