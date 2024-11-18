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إنفوجرافيك.. 6 سيارات جديدة تدخل مصر لأول مرة في آخر 90 يومًا

10:06 ص الإثنين 18 نوفمبر 2024

سيارات جديدة لأول مرة بمصر - أرشيفية

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كتب - محمد جمال:

تصميم - مايكل عادل:

شهد سوق السيارات المصري خلال الثلاثة أشهر الماضية منذ مطلع شهر أغسطس الماضي وحتى آلان، ظهور 6 سيارات جديدة تدخل سوق السيارات المصري لأول مرة

يحاول وكلاء العلامات التجارية بالسوق المحلي خلال أوقات متقارية من الكشف عن سيارات جديدة، فضلا عن دخول علامات جديدة يتم الكشف عنها لأول مرة بمصر بهدف تحريك عجلة المبيعات وعودة المنافسة للسوق من جديد.

ونستعرض من خلال الأنفوجرافيك التالي مواصفات وأسعار السيارات التي دخلت مصر خلال الأشهر الثلاث الماضية:

سيارات جديدة

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