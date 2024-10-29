بعد أشهر من تقديمها عالميًا.. سكودا كودياك الجديدة كليًا في مصر (أسعار ومواصفات)

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القاهرة - (مصراوي):

أعلنت شركة كيان إيجيبت للتجارة والتوكيلات، الوكيل المحلي الحصري لعلامة سكودا التشيكية في مصر، عن أسعار الجيل الثاني الجديد كليًا من السيارة كودياك "Kodiaq" الـSUV الرياضية.

يأتي الإعلان عن فتح باب الحجز لشراء سكودا Kodiaq الجديدة للطرق الوعرة في مصر، بعد نحو ستة أشهر من الكشف الرسمي عن السيارة عالميًا.

وبحسب المعلن من الوكيل المحلي فإن السيارة ستتوفر بأربعة فئات من التجهيزات بأسعار تبدأ من مليونين و650 ألف جنيه للفئة Selection Loft، ومليونين و850 ألف جنيه للفئة Selection Lounge.

أما الفئة Selection Suite الثالثة تباع بسعر رسمي ثلاثة ملايين و50 ألف جنيه، بينما الفئة Sportline الرابعة الأعلى تجهيزًا تباع بثلاثة ملايين و250 ألف جنيه.

سكودا Kodiaq الجديدة تأتي بطول 4.76 متر، بينما يبلغ طول قاعدة العجلات 2.79 متر، ما يتيح إمكانية التجهيز بصف جلوس ثالث لتوفير أماكن جلوس لما يصل إلى 7 ركاب، في حين تتراوح سعة صندوق الحقائب بين 910 و2.105 لتر.

وعلى صعيد الدفع، تتوفر للسيارة Kodiaq الجديدة بمحرك بنزين TSI سعة 1.4 لتر بقوة 150 حصان، ويرتبط بناقل حركة DSG أوتوماتيك. وتستطيع التسارع من الثبات إلى 100 كم/س في 9.7 ثانية.

وتضم باقة التجهيزات القياسية للسيارة Kodiaq الجديدة كشافات LED-Matrix وشاشة لمسية في المقصورة الداخلية قياس 13 بوصة، بينما تتوفر شاشة Head-up ضمن باقة التجهيزات الاختيارية.

كما تعول السيارة الجديدة على مفهوم الاستندامة؛ حيث تأتي كسوات المقاعد والسجاد والسقف الداخلي مصنوعة من البوليستر المعاد تدويره.

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