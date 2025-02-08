10 صور لـ أطول سيارة في العالم.. بها 26 عجلة وتتسع لـ 75 راكبًا

كتب – سيد متولي

هل تعرف قصة أطول سيارة في العالم؟، هذه السيارة تتكون من ست مركبات ليموزين كاديلاك إلدورادو موديل 1976، ويبلغ طولها أكثر من 30 مترًا وتتسع لـ 75 شخصًا في الداخل، ومع ذلك، فهي ليست السيارة الأسهل في المناورة.

وبحسب odditycentral، تم بناء السيارة في الأصل عام 1986 بواسطة جامع السيارات الشهير والمخصص جاي أوربيج، وكان طول السيارة "الحلم الأمريكي" 18.28 مترًا (60 قدمًا) فقط وكانت تعمل بمحركين V8، أحدهما في الأمام والآخر في الخلف، وقام أوربيرج لاحقًا بتوسيع سيارته الفريدة إلى 30.5 مترًا (100 قدم).

اعترفت موسوعة جينيس بسيارة "الحلم الأمريكي" بأنها أطول سيارة في العالم في عام 1986، وظهرت الليموزين العملاقة على غلاف العديد من المجلات والبرامج التلفزيونية وحتى في الأفلام، لكن صعودها إلى الشهرة أعقبه انخفاض مفاجئ في شعبيتها.

وانتهى بها الأمر مهجورة في الجزء الخلفي من مستودع في نيوجيرسي لعقود من الزمان حتى اشتراها زوجان من عشاق السيارات وأعادوها إلى مجدها السابق.

وعادت السيارة "الحلم الأمريكي" إلى بريقها، مع 26 عجلة جديدة تمامًا، وطبقة جديدة من الطلاء الأبيض، وبضع بوصات إضافية أضيفت إلى طولها المثير للإعجاب بالفعل، وذلك بفضل جهود مايكل ديزر ومايكل مانينج، اللذين وجداها مدرجة على الإنترنت وقررا شراءها وترميمها، بعد أن استثمرا عدة سنوات ومبلغًا كبيرًا من المال، لكن النتيجة كانت مبهرة للغاية.

"لقد وجدت السيارة لأول مرة في معرض لإصلاح هياكل السيارات في نيوجيرسي وكانت خردة، كانت مغطاة برسومات الجرافيتي، وكانت النوافذ مكسورة، وكانت الإطارات مثقوبة، لكنني وقعت في حبها على أي حال، قلت لنفسي، "سأشتري هذه السيارة وسأعيدها وأعيد ترميمها"،" قال مايكل مانينج لموسوعة جينيس للأرقام القياسية .

ويبلغ طول السيارة "الحلم الأمريكي" 30.54 مترا، وهي أطول سيارة في العالم بفارق كبير، لكن طولها المذهل ليس سوى أحد الأشياء العديدة التي تجعلها مميزة.

وتتميز هذه السيارة الليموزين الطويلة للغاية بسرير كبير، وحمام سباحة كامل مع لوح غوص، وجاكوزي وحوض استحمام، وملعب جولف صغير، وحتى مهبط طائرات هليكوبتر عملي لطائرة هليكوبتر صغيرة، يقول مانينج إن السيارة بها مساحة كافية لاستيعاب ما يصل إلى 75 راكبًا بالغًا بشكل مريح.

وعلى الرغم من أن أطول سيارة في العالم تعمل، إلا أنه لا يمكنك قيادتها إلا على الطرق المستقيمة، إن قيادة سيارة بطول 30 مترًا بأمان أمر مستحيل على معظم الطرق، لذا فإن The American Dream ، لا يتم قيادتها كثيرًا، إنها سيارة عرض ويمكنك الإعجاب بها عن قرب في متحف Dezerland Park Orlando للسيارات في أورلاندو بولاية فلوريدا.

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