موسم الرياض يتصدر قائمة العلامات التجارية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضمن جوائز لوريوس

كتب : مصراوي

11:59 م 08/02/2026 تعديل في 09/02/2026

تركي آل الشيخ

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن حصول موسم الرياض على المركز الأول في قائمة العلامات التجارية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضمن جوائز لوريوس.

كما تصدر الشريك الإبداعي للموسم "بيج تايم" قائمة الوكالات الإبداعية في المنطقة.

وتستعد الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، لطرح ألبوم Riyadh mood قريبا، وهو أول ألبوم موسيقي ينتج خصيصا لموسم الرياض.

Riyadh mood تجربة موسيقية جديدة، كان المستشار تركي آل الشيخ أعلن عن إطلاقها، في ديسمبر الماضي، ونشر –آنذاك- صورة تجمعه بكوكبة من أهم الموسيقيين العالميين.

تركي آل الشيخ العلامات التجارية موسم الرياض جوائز لوريوس

