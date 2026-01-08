إعلان

ميار الببلاوي: "كنت زوجة تانية في السر ومراته الأولى كانت هترمي نفسها من الدور التاسع"

كتب : نوران أسامة

12:27 ص 08/01/2026

ميار الببلاوي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الفنانة ميار الببلاوي، تفاصيل في حياتها الشخصية وقصة زيجتها الثانية في السر.

وقالت ميار ببرنامج "يمنى النهاردة": "آه كنت زوجة تانية في السر، وقبلت بكدة عشان كنت بحبه، عشان اتقالي أن الزوجة التانية دي بتعمل وبتسوي، ويوم ما حملت وهي عرفت اني حامل كانت هترمي نفسها من الدور التاسع وهددته".

وتابعت: "وهي عرفت لما كان في الحمام بياخد شاور، وفتحت التليفون بتاعه وشافت رقم متسجل باسم أحمد الميكانيكي ومكالمات كتير ليه، وقامت رانة على النمرة، وأنا كنت في القاهرة وهو كان في طنطا، وأنا احترمت إنه عنده بيت وأولاد بس هو كدب عليا وقالي احنا منفصلين وهى في أوضة وأنا في أوضة، فحبيته وقبلته".

وأضافت: "أنا لما اتجوزت كنت زوجة تانية، وجوازتي الأولى كنت زوجة تانية برضو، وزوجي الحالي هو الحب الأول والأخير".

ميار الببلاوي برنامج يمنى النهاردة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

توجيه مهم من السياحة بشأن الحج 2026
أخبار مصر

توجيه مهم من السياحة بشأن الحج 2026
رامي عياش: "أبشع مقابلة أجريتها في حياتي كانت مع شيرين عبد الوهاب"
زووم

رامي عياش: "أبشع مقابلة أجريتها في حياتي كانت مع شيرين عبد الوهاب"
وارنر بروس تكشف نهاية مختلفة لـ"I Am Legend" بعد 19 عامًا من عرضه (فيديو)
زووم

وارنر بروس تكشف نهاية مختلفة لـ"I Am Legend" بعد 19 عامًا من عرضه (فيديو)
والدة الطفلة ريما لـ مصراوي: "لو مع منى الشاذلي كان بقى عادي والموضوع أخد
زووم

والدة الطفلة ريما لـ مصراوي: "لو مع منى الشاذلي كان بقى عادي والموضوع أخد
متحدث الصحة: إحالة خريج حقوق للقضاء بتهمة انتحال صفة وإدارة مراكز طبية
أخبار مصر

متحدث الصحة: إحالة خريج حقوق للقضاء بتهمة انتحال صفة وإدارة مراكز طبية

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان