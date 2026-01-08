كشفت الفنانة ميار الببلاوي، تفاصيل في حياتها الشخصية وقصة زيجتها الثانية في السر.

وقالت ميار ببرنامج "يمنى النهاردة": "آه كنت زوجة تانية في السر، وقبلت بكدة عشان كنت بحبه، عشان اتقالي أن الزوجة التانية دي بتعمل وبتسوي، ويوم ما حملت وهي عرفت اني حامل كانت هترمي نفسها من الدور التاسع وهددته".

وتابعت: "وهي عرفت لما كان في الحمام بياخد شاور، وفتحت التليفون بتاعه وشافت رقم متسجل باسم أحمد الميكانيكي ومكالمات كتير ليه، وقامت رانة على النمرة، وأنا كنت في القاهرة وهو كان في طنطا، وأنا احترمت إنه عنده بيت وأولاد بس هو كدب عليا وقالي احنا منفصلين وهى في أوضة وأنا في أوضة، فحبيته وقبلته".

وأضافت: "أنا لما اتجوزت كنت زوجة تانية، وجوازتي الأولى كنت زوجة تانية برضو، وزوجي الحالي هو الحب الأول والأخير".