أنغام توجه رسالة إلى توني براكستون بعد غنائهما معا بحفل رأس السنة.. ماذا كتبت؟

كتب : مصطفى حمزة

12:35 م 01/01/2026

انغام تغني مع توني باركيستون

وجهت المطربة أنغام، رسالة إلى المطربة العالمية توني براكستون، بعد مشاركتها معها في حفلها مساء أمس الأربعاء، في الرياض.

ونشرت أنغام، عبر صفحتها في موقع فيسبوك، مقطع فيديو من الدويتو الذي جمع بينها وبين توني براكستون، وكتبت: "الموسيقى تتحدث لغة عالمية. شكرًا لك، لانضمامك لي على المسرح والغناء معاً. لقد كانت لحظة سحر خالص!".

وقدمت أنغام، بمشاركة براكستون، دويتو جمع بين أغنيتها "لوحة باهتة"، وأغنية "Unbreak My Heart "،الشهيرة لتوني براكستون و تفاعل الجمهور مع الفقرة.

ومن جانبها قامت توني براكستون، الحائزة على 7 جوائز جرامي، بنشر المقطع، عبر خاصية القصص في صفحتها على موقع "إنستجرام".

انغام وتوني

انغام تغني مع توني براكستون

أنغام توني براكستون حفل رأس السنة

