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تركي آل الشيخ يواصل الترويج للنسخة الجديدة من حفل "Joy Awards"

01:00 ص الجمعة 27 ديسمبر 2024

المستشار تركي آل الشيخ

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كتب- مروان الطيب:

يواصل المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، الترويج لحفل توزيع جوائز "Joy Awards" السنوي المقرر إقامته في 18 يناير 2025.

وأعاد تركي نشر مقطع فيديو نشرته الصفحة الرسمية لـ "Joy Awards"، عبر حسابه الرسمي على "X"، شهد لقطات مميزة من نسخة العام الماضي، التي شهدت حضور عدد كبير من أبرز وألمع النجوم من مختلف أنحاء الوطن العربي، مع الاستعدادات لنسخة عام 2025 والتي ستحمل العديد من المفاجآت.

وكان تركي نشر صورة عبر حسابه على "إنستجرام" روج خلالها لحفل توزيع جوائز "Joy Awards"، وتضمنت مسابقة، جائزتها سيارة فارهة لمن يتوقع الفائز بجوائز النسخة الجديدة وعلق: "حمل تطبيق جوي أوورد، صوت وتوقع الفائز بجوائز جوي أوورد وادخل السحب على سيارة مرسيدس G- Class".

ويواصل تركي ال الشيخ، الترويج للعديد من الفعاليات ما بين الفنية والثقافية والرياضية، والتي تشهد حضور جماهيري كبير، ومشاركة النجوم من مختلف المجالات حول العالم، وسط تغطية إعلامية عالمية.

يذكر أن المستشار تركي آل الشيخ كشف مؤخرًا عن العديد من المشاريع السينمائية ما بين السعودية والمصرية من خلال صندوق "بيج تايم" الاستثماري للارتقاء بمستوى الإنتاج وكفاءة التصوير، مؤكدًا على حدوث تغيير كبير في منطقة الشرق الأوسط من أجل الوصول إلى العالمية.

تركي آل الشيخ يواصل الترويج لحفل جوي أواردز 2025

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المستشار تركي آل الشيخ حفل Joy Awards رئيس الهيئة العامة للترفيه انستجرام تركي آل الشيخ
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