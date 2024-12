تركي آل الشيخ يواصل الترويج للنسخة الجديدة من حفل "Joy Awards"

كتب- مروان الطيب:

يواصل المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، الترويج لحفل توزيع جوائز "Joy Awards" السنوي المقرر إقامته في 18 يناير 2025.

وأعاد تركي نشر مقطع فيديو نشرته الصفحة الرسمية لـ "Joy Awards"، عبر حسابه الرسمي على "X"، شهد لقطات مميزة من نسخة العام الماضي، التي شهدت حضور عدد كبير من أبرز وألمع النجوم من مختلف أنحاء الوطن العربي، مع الاستعدادات لنسخة عام 2025 والتي ستحمل العديد من المفاجآت.

وكان تركي نشر صورة عبر حسابه على "إنستجرام" روج خلالها لحفل توزيع جوائز "Joy Awards"، وتضمنت مسابقة، جائزتها سيارة فارهة لمن يتوقع الفائز بجوائز النسخة الجديدة وعلق: "حمل تطبيق جوي أوورد، صوت وتوقع الفائز بجوائز جوي أوورد وادخل السحب على سيارة مرسيدس G- Class".

ويواصل تركي ال الشيخ، الترويج للعديد من الفعاليات ما بين الفنية والثقافية والرياضية، والتي تشهد حضور جماهيري كبير، ومشاركة النجوم من مختلف المجالات حول العالم، وسط تغطية إعلامية عالمية.

