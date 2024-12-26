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ريهام حجاج تخوض دراما رمضان 2025 بمسلسل "أثينا"

10:49 م الخميس 26 ديسمبر 2024

ريهام حجاج

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كتب- هاني صابر:

أعلنت النجمة ريهام حجاج، عن بدء تصوير مسلسلها الدرامي الجديد "أثينا" المقرر أن تنافس من خلاله في موسم دراما رمضان 2025.

ونشرت ريهام، كلاكيت مسلسل أثينا، عر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وعلقت: "توكلنا على الله.. رمضان 2025".

مسلسل "أثينا" مكون من 15 حلقة ويتناول سلبيات السوشيال ميديا والمشاكل التي تنتج عنها.

المسلسل بطولة ريهام حجاج ومحمود قابيل وسلوى محمد علي، سوسن بدر، أحمد مجدي، ونبيل عيسى، ومن تأليف محمد ناير وإخراج يحيى إسماعيل.

يذكر أن، ريهام حجاج خاضت دراما رمضان 2024 بمسلسل "صدفة".

ريهام حجاج

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