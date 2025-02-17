رامز جلال برداء فضاء وصاروخ وشعر أصفر على "بوستر" مقالب رمضان 2025

كتبت- منى الموجي:

قبل أيام من بداية شهر مارس وانطلاق الموسم الرمضاني، كشف النجم رامز جلال وقناة MBC مصر عن الملصق الدعائي الرسمي لبرنامج المقالب الذي سيقدمه في رمضان 2025 ويحمل اسم "رامز إيلون مصر".

ويظهر رامز على "البوستر" وهو في الفضاء مرتديا ملابس رواد الفضاء وصبغ شعره باللون الأصفر، راكبا على صاروخ وممسكا بفانوس رمضان التقليدي.

علق رامز على "البوستر" الذي نشره عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك": "بسم الله توكلنا على الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر ورمضان كريم وكل سنة وانتوا طيبين".

وتابع "بعون الله رامز إيلون مصر.. في رمضان 2025 على MBC مصر والله المستعان".

جدير بالذكر أن رامز قدم العام الماضي رمضان 2024 على قناة MBC مصر برنامج "رامز جاب من الآخر" واستضاف خلاله عدد كبير من نجوم ونجمات الفن، بينهم: طارق لطفي، مي عمر، نجلاء بدر، أحمد السقا، محمد رياض، باسم سمرة، نسرين أمين، مها أحمد، أحمد فهمي، حمادة هلال.

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