سيد رجب وعلاء مرسي.. نجوم ومشاهير في عزاء شقيق أحمد السبكي

بالصور.. أحمد ومحمد السبكي يستقبلان المعزين في وفاة شقيقهما

حسن الرداد وعمر متولي.. توافد نجوم الفن على عزاء شقيق المنتج أحمد السبكي

كتب - معتز عباس:

تصوير / أحمد مسعد:

بدء منذ قليل عزاء سيد السبكي شقيق المنتجين أحمد ومحمد السبكي، الذي رحل عن عالمنا الجمعة الماضية.

وشهد العزاء حضور نجوم الفن والرياضة، أبرزهم الفنان سيد رجب، والفنان علاء مرسي، الفنان إسماعيل فرغلي، الفنان كريم عفيفي، نجم الأهلي الأسبق مصطفى يونس، وزير الرياضة الأسبق طاهر أبو زيد، الإعلامي الرياضي أحمد شوبير.

وحرص أحمد السبكي وشقيق محمد السبكي على استقبال المعزين في وفاة شقيقهما، حيث يقام العزاء، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر .

رحل سيد السبكي، شقيق المنتجين أحمد السبكي، يوم الجمعة الماضية، وشيع الجثمان من مسجد أسد بن الفرات بالدقي.

وعلى جانب آخر، يشارك المنتج أحمد السبكي، في موسم رمضان بمسلسل "عايشة الدور" بطولة الفنانة دنيا سمير غانم.

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بالصور.. أحمد ومحمد السبكي يستقبلان المعزين في وفاة شقيقهما



الصور الأولى من عزاء شقيق المنتج أحمد السبكي



