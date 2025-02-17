إعلان

سيد رجب وعلاء مرسي.. نجوم ومشاهير في عزاء شقيق أحمد السبكي

07:16 م الإثنين 17 فبراير 2025
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    أحمد شوبير في عزاء شقيق السبكي
  • عرض 16 صورة
    بدء عزاء سيد السبكي
  • عرض 16 صورة
    بدء عزاء شقيق أحمد السبكي
  • عرض 16 صورة
    توافد المعزين على عزاء شقيق السبكي
  • عرض 16 صورة
    توافد المعزين على عزاء شقيق السبكي
  • عرض 16 صورة
    أحمد شوبير في عزاء شقيق السبكي
  • عرض 16 صورة
    سيد رجب في عزاء شقيق احمد ومحمد السبكي
  • عرض 16 صورة
    اسماعيل فرغلي في عزاء شقيق احمد ومحمد السبكي
  • عرض 16 صورة
    عائلة السبكي تستقبل المعزين في وفاة سيد السبكي
  • عرض 16 صورة
    سامح حسين في عزاء شقيق السبكي
  • عرض 16 صورة
    طاهر ابو زيد في عزاء شقيق احمد السبكي
  • عرض 16 صورة
    كريم السبكي يصل عزاء عمه سيد السبكي
  • عرض 16 صورة
    مصطفى يونس في عزاء شقيق احمد ومحمد السبكي
  • عرض 16 صورة
    علاء مرسي في عزاء شقيق احمد ومحمد السبكي
  • عرض 16 صورة
    كريم عفيفي يصل عزءا شقيق السبكي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - معتز عباس:
تصوير / أحمد مسعد:

بدء منذ قليل عزاء سيد السبكي شقيق المنتجين أحمد ومحمد السبكي، الذي رحل عن عالمنا الجمعة الماضية.

وشهد العزاء حضور نجوم الفن والرياضة، أبرزهم الفنان سيد رجب، والفنان علاء مرسي، الفنان إسماعيل فرغلي، الفنان كريم عفيفي، نجم الأهلي الأسبق مصطفى يونس، وزير الرياضة الأسبق طاهر أبو زيد، الإعلامي الرياضي أحمد شوبير.

وحرص أحمد السبكي وشقيق محمد السبكي على استقبال المعزين في وفاة شقيقهما، حيث يقام العزاء، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر .

رحل سيد السبكي، شقيق المنتجين أحمد السبكي، يوم الجمعة الماضية، وشيع الجثمان من مسجد أسد بن الفرات بالدقي.

وعلى جانب آخر، يشارك المنتج أحمد السبكي، في موسم رمضان بمسلسل "عايشة الدور" بطولة الفنانة دنيا سمير غانم.

اقرأ أيضا..
بالصور.. أحمد ومحمد السبكي يستقبلان المعزين في وفاة شقيقهما

الصور الأولى من عزاء شقيق المنتج أحمد السبكي

عزاء سيد السبكي أحمد السبكي محمد السبكي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
إعلان "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" يفوز بجائزة عالمية

إعلان

إعلان

عاجل| أول تعليق علني لملك الأردن عن التهجير بعد لقاء ترامب: "25 سنة بقول كلا"
بعد تبادل لإطلاق النار امتد ليومين.. مصرع "مسجل العفادرة" و4 من أعوانه في أسيوط